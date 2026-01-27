¡Utilice su bloqueador solar! Emiten aviso de vigilancia por índices de radiación UV elevados

De acuerdo con el informe, durante los próximos días se esperan condiciones atmosféricas estables, caracterizadas por menor cobertura nubosa y un ambiente seco, lo que favorecerá una mayor incidencia de radiación solar sobre el istmo panameño.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por índices de radiación UV-B elevados a extremos, vigente hasta las 11:59 p.m. del próximo viernes 31 de enero.

De acuerdo con el informe, durante los próximos días se esperan condiciones atmosféricas estables, caracterizadas por menor cobertura nubosa y un ambiente seco, lo que favorecerá una mayor incidencia de radiación solar sobre el istmo panameño. Este patrón climático provocará que los índices oscilen entre niveles moderados, muy altos y extremos, lo que representa un riesgo significativo para la salud, sobre todo durante las horas de mayor intensidad solar.

El Imhpa advirtió que la exposición directa y prolongada al sol bajo estas condiciones puede generar efectos adversos en la piel en poco tiempo, entre ellos enrojecimiento, ardor, irritación y quemaduras, principalmente entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m.

🔗 Te podría interesar: Instalan Red Nacional de Bancos de Sangre ante desabastecimiento en el país

Regiones bajo aviso

Vertiente del Caribe:

Las provincias y comarcas bajo vigilancia incluyen Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas, Colón y la comarca Guna Yala, donde los índices UV-B podrían variar de moderados (3-5) hasta extremos (+11).

Vertiente del Pacífico:

En tanto, Chiriquí, Veraguas (centro y sur), Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién y la comarca Emberá Wounaan registrarán niveles muy altos (8-10) y extremos (+11) de radiación UV-B.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, utilizar ropa protectora, bloqueador solar, gorras o sombreros, y mantenerse hidratado, en especial niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud sensibles.