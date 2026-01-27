¡Utilice su bloqueador solar! Emiten aviso de vigilancia por índices de radiación UV elevados
Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por índices de radiación UV-B elevados a extremos, vigente hasta las 11:59 p.m. del próximo viernes 31 de enero.
De acuerdo con el informe, durante los próximos días se esperan condiciones atmosféricas estables, caracterizadas por menor cobertura nubosa y un ambiente seco, lo que favorecerá una mayor incidencia de radiación solar sobre el istmo panameño. Este patrón climático provocará que los índices oscilen entre niveles moderados, muy altos y extremos, lo que representa un riesgo significativo para la salud, sobre todo durante las horas de mayor intensidad solar.
El Imhpa advirtió que la exposición directa y prolongada al sol bajo estas condiciones puede generar efectos adversos en la piel en poco tiempo, entre ellos enrojecimiento, ardor, irritación y quemaduras, principalmente entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m.
Regiones bajo aviso
- Vertiente del Caribe:
Las provincias y comarcas bajo vigilancia incluyen Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas, Colón y la comarca Guna Yala, donde los índices UV-B podrían variar de moderados (3-5) hasta extremos (+11).
- Vertiente del Pacífico:
En tanto, Chiriquí, Veraguas (centro y sur), Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién y la comarca Emberá Wounaan registrarán niveles muy altos (8-10) y extremos (+11) de radiación UV-B.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, utilizar ropa protectora, bloqueador solar, gorras o sombreros, y mantenerse hidratado, en especial niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud sensibles.