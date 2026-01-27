Instalan Red Nacional de Bancos de Sangre ante desabastecimiento en el país

Según informó la entidad a través de la Dirección General de Salud Pública, la conformación de esta red responde a la necesidad de coordinar acciones inmediatas frente al desabastecimiento, que afecta la capacidad de respuesta de los centros hospitalarios a nivel nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/Ante la actual escasez de sangre en los bancos del país, el Ministerio de Salud (Minsa) instaló este martes 27 de enero la Red Nacional de Bancos de Sangre, una iniciativa que integra a hospitales del sector público, la Caja de Seguro Social (CSS) y centros privados.

Durante la primera reunión de la red, se solicitó a los directores médicos de los sectores público y privado la elaboración de planes de contingencia, así como la revisión de los requerimientos de insumos, el fortalecimiento de programas de capacitación y estrategias para la captación de donantes voluntarios.

La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gil, explicó que con el inicio del verano aumentan las actividades recreativas y de desplazamiento, lo que incrementa la incidencia de accidentes y ciertas enfermedades, elevando de forma considerable la demanda de transfusiones sanguíneas en los hospitales. “Hace semanas hicimos un llamado a la población para que acuda a los servicios de transfusión y contribuya a salvar vidas”, recordó la funcionaria.

Reiteraron que los bancos de sangre requieren con urgencia donantes de tipo O negativo, considerado el tipo de sangre universal, aunque la mayoría de la población panameña pertenece al grupo O positivo.

Además de atender la emergencia actual, la Red Nacional de Bancos de Sangre trabaja en la actualización de normas y protocolos, alineados con los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).