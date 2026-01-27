Alcaldía de Panamá: Últimos días para obtener el descuento del 10 % en la Declaración Jurada de Ingresos

La Alcaldía de Panamá informó que el beneficio de trámite se aplicará en la fecha establecida para aprovechar los beneficios y así evitar las sanciones económicas.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá recordó a los contribuyentes del distrito capital que esta es la última semana para acceder al descuento del 10 % por la presentación y pago oportuno de la Declaración Jurada de Ingresos Anual correspondiente al año 2026.

El municipio recordó que estos trámites son obligatorios para quienes mantienen un aviso de operación activo desde el 2025 en períodos anteriores, donde están obligadas a presentar este trámite antes del 31 de marzo, fecha límite establecida para evitar una multa de 500 dólares por incumplimiento.

Además de ser un requisito legal, la presentación temprana de la Declaración Jurada representa un incentivo económico para los contribuyentes, ya que quienes completen el proceso y cancelen el monto total de la anualidad durante el mes de enero, donde podían recibir un 10 % de descuento en los impuestos de negocios y publicidad exterior.

La Tesorería Municipal explicó que el procedimiento puede realizarse de forma rápida, sencilla y segura; se da a través de la plataforma Alcaldía Digital, ingresando a la opción de Declaración Jurada de Ingresos Brutos, ya que el usuario debe generar su liquidación, comprobar que el descuento se aplique correctamente y proceder con el pago.

Para facilitar la atención, la Alcaldía habilitó horarios extendidos y puntos de orientación presencial en el teatro Gladys Vidal, ubicado en el edificio Hatillo, donde el personal capacitado brinda apoyo a los contribuyentes que lo requieran.

Los pagos pueden efectuarse tanto en línea como de forma presencial, utilizando distintos métodos como banca electrónica, cajeros automáticos (ATM), Yappy, tarjetas Visa, Mastercard, sistema Clave o efectivo.

Las autoridades municipales reiteraron que, al cumplir con esta obligación a tiempo, no solo evitan las sanciones, sino que permite a los contribuyentes organizar mejor sus finanzas, aprovechar descuentos y comenzar el año con mayor tranquilidad económica.

