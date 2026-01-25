Apertura de playa Las Garzas proyecta un impacto económico de $25 millones anuales

Playa Las Garzas es una de las siete playas que actualmente están siendo intervenidas y acondicionadas en el área del Casco Antiguo, algunas divididas en tramos como Santo Domingo y El Malecón .

Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 25 de enero fue inaugurada oficialmente playa Las Garzas, un nuevo espacio público ubicado en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, como parte de los esfuerzos del Municipio de Panamá para la recuperación de áreas costeras históricamente restringidas o en estado de abandono.

La playa está situada detrás de la Plaza Quinto Centenario, a pocos metros del Palacio de Las Garzas, y forma parte de una estrategia integral que busca devolverle a la ciudadanía el acceso responsable a espacios naturales, garantizando su limpieza, seguridad y convivencia armónica con el entorno.

La administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, destacó que la reapertura de esta playa debe verse no solo como un atractivo natural, sino como una experiencia turística con impacto directo en la economía del país.

De León explicó que la habilitación de playa Las Garzas podría representar alrededor de 25 millones de dólares adicionales al año, al incentivar que los turistas prolonguen su estadía en Panamá, lo que se traduce en más noches de hotel, mayor ocupación, generación de empleos y aumento del gasto turístico.

Playa Las Garzas es una de las siete playas que actualmente están siendo intervenidas y acondicionadas en el área del Casco Antiguo, algunas divididas en tramos como Santo Domingo y El Malecón. Las autoridades recalcaron que estos espacios requieren mantenimiento constante, ya que las mareas continúan arrastrando residuos, principalmente plásticos.

Durante las jornadas de limpieza se han encontrado vidrios, caliche, restos orgánicos, juguetes y plásticos deformados, lo que evidencia la necesidad de un uso responsable por parte de los visitantes.

Normas de uso

El acceso a playa Las Garzas está permitido únicamente en horario diurno, aproximadamente de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., dependiendo de la luz solar. Los visitantes pueden:

Sentarse en la arena.

Llevar sillas o petates.

Tomar fotografías.

Disfrutar del amanecer y el atardecer.

Realizar actividades recreativas pasivas, como hacer castillos de arena.

No está permitido bañarse, ya que la Bahía de Panamá aún no ha sido declarada apta para el contacto directo con el agua, una decisión que corresponde al Programa de Saneamiento de Panamá.

Asimismo, está prohibido:

El consumo de bebidas alcohólicas.

El uso de bocinas o ruidos excesivos.

El camping.

Las actividades náuticas.

Las mascotas sin control.

Dejar basura o utilizar plásticos de un solo uso.

Las autoridades reiteraron el llamado a cuidar este nuevo espacio para garantizar su conservación y disfrute para las futuras generaciones.

Con datos de Emilio Batista