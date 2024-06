Diputados independientes rompen el esquema y ofrecen vacantes para una 'Asamblea de puertas abiertas'

Ciudad de Panamá/Manuel Samaniego diputado por la Coalición Vamos en el circuito 8-6 de Panamá Oeste, anunció que está en busca de personal, reclutando panameños que se sientan en la capacidad de servir al país, desde la Asamblea Nacional.

Aclaró que la convocatoria abierta bajo la línea de una Asamblea de puertas abiertas, es sin sesgo, preferencia o excepción de banderas políticas. Explicó que las posiciones que requiere, son específicamente para un abogado y un investigador y fueron posteadas hace dos días atrás en su red social de Instagram manuelsamaniegor. Hasta el momento ha recibido más de 600 hojas de vida.

El tope salarial por cada despacho para los diputados de la Coalición Vamos es de $20 mil y no podrán contratar más de 20 personas.

Agregó que en su caso no contratara un conductor, como una decisión propia. Afirmó que no contará con promotores culturales en las comunidades, porque no lo ve necesario, además no está dentro de las funciones de los diputados.

Samaniego acotó que tampoco tendrá oficinas comunitarias, pues es una de las malas prácticas que como bancada independiente han decidido finalizar. Aseveró que esto al final se traduce en espacios que crean planillas abultadas y se pueden malinterpretar como "botellas". Indicó que en los próximos días se sumarán más colegas a la iniciativa que ha implementando para reclutar a su personal.

Por otro lado, advirtió que junto a sus colegas independientes, examinará con pinzas el tema de las planillas ocultas, porque ya no pueden seguir existiendo. y es necesario para disminuir el presupuesto del Legislativo.

En esa misma línea consideró que más de la mitad del capital que se usa en funcionamiento dentro de la Asamblea tiene que disminuir.