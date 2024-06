Escasez de medicamentos: La odisea de los pacientes con enfermedades crónicas

Ciudad de Panamá/La falta de medicamentos es la odisea que atraviesan los pacientes de enfermedades crónicas y degenerativas a diario, ante un 'sistema paupérrimo' que no logra satisfacer las necesidades, cuyo avance depende del uso de estos fármacos únicos y exclusivos.

Este grupo de pacientes se ha cansado y alzan su voz, recurriendo a los medios de comunicación para que sean escuchados y es a través del Dr. Orlando Quintero de Probidsida, vocero de este grupo, a sabiendas de que se ha aprobado una ley de medicamentos y reformas.

Consideran que hay mecanismos que no funcionan y deben ser revaluados con la existencia de vacíos en la norma y la estructura para aplicar no funciona en lo absoluto. El Dr. Quintero califica esta estructura como 'burrocracia' que desde septiembre de 2023, la ley de prevención para la escasez está en el aire, habiendo una compra de medicamento de diciembre y enero que no se ha entregado.

En desarrollo...