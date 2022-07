Varias escuelas de Panamá Oeste están atendiendo a los estudiantes

Panamá Oeste/A pesar de la huelga indefinida decretada por los gremios magisteriales, hay algunas escuelas en la provincia de Panamá Oeste que se mantienen abiertas y recibiendo a los estudiantes.

Este es el caso de la escuela Fuente de Amor, en Burunga de Arraiján, donde 25 de los más de 40 docentes están dando clases a sus estudiantes. El plantel tiene una matrícula de 730 estudiantes, pero solo 346 acuden a las aulas.

La estudiante Gisel González, dijo que entienden que se esté peleando por los derechos, pero los niños necesitan dar clases.

Mientras que Ritza de Lim Yueng, directora del plantel, manifestó que los padres de familia están preocupados y se han acercado a preguntar cuándo regresan los maestros.

Por otra parte, Arthur González, pidió a los docentes retornar a las escuelas porque los niños son los afectados, debido a que no conocen la historia del país, no reconocen los colores primarios y secundarios; no saben contar, ni leer.

En Panamá Oeste, otras escuelas que continúan en clases son: Lucas Bárcenas, Valle del Sol, El Tecal, el IPT La Chorrera y El Marañonal.

Información de Gabriel Santamaría