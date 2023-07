Estudiantes podrían perder becas del Ifarhu sino entregan boletines

Panamá/Unos 18 mil estudiantes no han llevado al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) los boletines del primer trimestre para que se les active el pago en agosto de becas de concurso, deporte, discapacidad y puesto distinguido.

El plazo para la entrega de documentos era hasta este martes, pero se extenderá solo hasta el viernes.

La directora del Ifarhu, Ileana Molo, explicó que esperan que la mora sea la menor cantidad posible de estudiantes para que el beneficio pueda llegarle a todos.

Los padres y acudientes deben llevar los boletines a las oficinas del Ifahru y a los centros habilitados.

Molo señaló que luego surgen las situaciones en las que los estudiantes no reciben el pago y luego no se acuerdan que no cumplieron con los procesos que se tienen establecidos para la entrega de los pagos.

En cuanto al pago del Pase-U este está programado para el 21 de agosto con posibilidades de que se adelante una semana antes.

Molo, detalló que el pago se podría adelantar para el 14 de agosto a los que cobran cédula digital, o por la tarjeta clave social o ACH.

Mientras que los cobran por cheque estarían recibiendo el pago a partir del 21 de agosto.

Señaló que en esta ocasión los padres deberán acudir a los centros educativos para poder recibir el beneficio.

Con respecto al Pase-U para las escuelas nocturnas, se hacen adecuaciones al programa que debería iniciar el próximo año.

Con información de Kayra Saldaña.