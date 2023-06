Exámenes médicos, la mejor alternativa para descartar enfermedad de hígado graso no alcohólico

Ciudad de Panamá, Panamá/los chequeos médicos cada año y a tiempo no solo son indispensables para conocer el estado de salud, sino que en muchos casos se convierten en la diferencia entre la vida y la muerte, pues algunas enfermedades no presentan síntomas y solo son detectable a través de laboratorios específicos. Por ello, realizarse los exámenes pertinentes podrá ayudar a las personas si padecen o no de hígado graso no alcohólico, así lo indicó el nutricionista y presidente de la Fundación Panamá Saludable, José Ramiro López.

López explicó que este padecimiento o enfermedad denominada esteatosis hepática, inicia por un consumo excesivo de grasas que podría llevar a una obesidad o una diabetes y se puede separar en tres niveles que va de leve a severo.

“De no tener un cuidado para atender la enfermedad, se regenerará en un tejido más fibroso que puede llegar a ser una cirrosis hepática y esta a su vez, originar en un cáncer de hígado”, advirtió.

El experto recordó que la enfermedad preocupa, toda vez que más del 70% de los panameños padecen de obesidad y la población infantil casi que el 86%.

Recomendó el evitar las bebidas azucaradas y enfatizó que el porcentaje de azúcar para la población adulta es de 25 gramos, y para el niño 30 gramos. En cuanto al consumo de carnes rojas, también recomendó que sea no más de una o dos veces por semana.

Alimentos como: El pescado, huevo, proteínas vegetales, y proteínas provenientes de las aves (pavo o pollo), son los más saludables para mantener una dieta saludable.