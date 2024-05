Exfuncionarios del Ifarhu reclaman pagos de su prima antigüedad

Panamá/La sede central del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), en la ciudad de Panamá, amaneció este jueves bloqueada por un grupo de excolaboradores que se mantenían en el lugar, exigiendo el pago de su prima antigüedad, ya que, fueron destituidos entre los años 2014 y 2022 y hasta el momento no tienen respuestas.

Yaricel Peralta, exfuncionaria, manifestó que se van a mantener en el lugar hasta que les den los cheques de pagos, para poder ir a cambiarlos al Banco Nacional, ya que, en varias ocasiones se les ha establecido fechas y aún no hay respuestas, por otro lado, Azael Saavedra, también exfuncionario, resaltó que el problema no es del Ifarhu, sino que, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que no les aprueban los pagos.

Ileana Molo, directora del Ifaru, se reunió con un grupo de manifestantes logrando hacer un comicio, por parte de los afectados, llegando a una serie de acuerdos, entre ellos, darles un seguimiento cercano al Ministerio de Economía y Finanzas para que realice los pagos antes que termine esta administración.

Pase-U en Arraiján

Molo, se refirió a los pagos de los cheques del Pase-U en Arraiján, que, según explicó, fue suspendido por fallas en el sistema y mencionó que nuevamente se estarán reprogramando los pagos para este próximo sábado 11 de mayo.

Además, habló de lo sucedido en la regional de La Chorrera, que por supuestos problemas en la fila entre los usuarios, realizaron un llamamiento al orden y se logró terminar de buena manera.