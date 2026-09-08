Exfuncionarios pendientes del pago de la prima de antigüedad llevan sus reclamos a la Asamblea Nacional

Ciudad de Panamá/Un grupo de exservidores públicos se apersonó a las instalaciones de la Asamblea Nacional para exigir el pago de la prima de antigüedad, una prestación adeudada a exfuncionarios del sector estatal tras la entrada en vigor de la ley que regula este derecho.

Los manifestantes instaron a los diputados de la Comisión de Presupuesto a garantizar que las distintas instituciones públicas incluyan dentro de sus partidas presupuestarias los fondos correspondientes para cancelar los montos adeudados. Según señalaron los exfuncionarios, existen pagos pendientes acumulados desde la promulgación de la normativa en el año 2021.

Tessi Andrade, vocera de los extrabajadores del sector público, manifestó que el colectivo ha recurrido a instancias como la Defensoría del Pueblo en busca de respuestas. Andrade recordó que la legislación contempla un plazo de tres meses para el desembolso de estas prestaciones sociales y recalcó que el reclamo constituye un derecho adquirido y no una solicitud de favor.

Durante la sesión en el pleno legislativo, el diputado Luis Eduardo Camacho abordó la problemática, señalando que la prima de antigüedad fue aprobada en 2021 con carácter retroactivo desde el año 2014, y criticó la falta de gestión de la administración anterior para hacer efectivo el desembolso de estos recursos a los trabajadores.

Por su parte, durante la sustentación de las vistas presupuestarias, titulares y representantes de diversas entidades estatales indicaron que se han estado realizando esfuerzos de forma paulatina para saldar los compromisos financieros pendientes con el antiguo personal de las instituciones.

Con información de Meredith Serracín.