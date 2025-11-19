Expectativa en Bugaba por apertura del nuevo hospital tras 11 años de espera

Bugaba, Chiriquí/Tras el anuncio de la próxima inauguración del hospital de Bugaba, provincia de Chiriquí, prevista para el 27 de noviembre, los residentes del distrito expresaron su expectativa de que este nuevo centro de salud no solo cuente con infraestructura moderna, sino también con equipos y especialistas que garanticen una atención adecuada.

La población lleva más de 11 años esperando la apertura de este hospital, por lo que el anuncio del presidente de la República, José Raúl Mulino, ha generado esperanza, pero también demandas claras.

“Realmente hasta que por fin a la población bugabeña y alrededor y las provincias anexas, vecinas, tengan ese gran beneficio, ¿verdad?”, señaló una residente, quien destacó que la comunidad espera que el hospital esté capacitado y con personal técnico, doctores y especialistas. “Porque no es nada más la infraestructura”, agregó una residente.

Otra ciudadana destacó: “Se ha hablado de que hubo un beneficio para nosotros los bugabeños, que a tiempo se estaba esperando, pues gracias a Dios llegó el momento de que va a funcionar. Especialistas… bueno, eso está muy bonito, muy bueno”. Al ser consultada nuevamente sobre el tema, reiteró: “Especialistas”.

Según explicaron las autoridades, el hospital iniciará operaciones con un cuarto de urgencias y algunas otras especialidades, mientras continúa el proceso de puesta en marcha total del centro hospitalario.

La situación mantiene expectantes no solo a los residentes de Bugaba, sino también a poblaciones cercanas que dependen de este importante servicio de salud.

Con información de Demetrio Ábrego.