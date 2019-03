Más voces piden explicación a la Contraloría sobre cuestionadas planillas de la AN

Este viernes 8 de marzo se sumó el procurador de la Administración a las voces que piden que la Contraloría General de la República rinda explicaciones sobre las cuestionadas planillas en la Asamblea Nacional (AN).

Ahora es el procurador Rigoberto González quien insta al contralor Federico Humbert a que salga del silencio que guarda sobre la decisión de reactivar la planilla 002, que antes la misma institución había suspendido y hasta cuestionado bajo otro nombre: la planilla 080.

“El tema siempre implica rendición de cuenta, que la ciudadanía sepa al final en qué quedaron esas investigaciones, ya sea en un sentido u otro porque algo hay que decir. Y cuando no se dice oportunamente y no se dice de manera clara a la ciudadanía, queda la suspicacia", señaló González a los medios. La ciudadanía quiere saber finalmente en qué terminaron todas esas investigaciones.

Hay quienes se van más allá y advierten que la planilla 080 sólo cambió de nombre a 002 porque, al entrar en detalles, hay personas que antes no podían sustentar su pago, y siguen apareciendo en planilla.

“Creo que él tiene que hacer su trabajo con más firmeza. No dudo que algo ha hecho pero tiene que hacer más. Cómo me va a decir a mí que si una persona estaba mal nombrada en la planilla 002 y 080, vamos a nombrarla con un salario más alto y con una función igual en una planilla distinta. Si sabes que la persona no trabajó en la planilla, tampoco está trabajando en esta", manifestó Juan Diego Vásquez, candidato a diputado por la libre postulación, a TVN Noticias.

"Eso es un golpe para las personas que sí trabajan porque hay muchos que sí trabajan en la Asamblea Nacional y esos son los que deben dar el ejemplo", añadió.

La falta de transparencia en el manejo de las planillas cobra relevancia porque se teme que el Ejecutivo negocia con los diputados la aprobación de nombramientos a cambio de este dinero, que en lugar de usarse para contratación de personal se destinaría para campaña por la reelección.