Explosión bajo el puente de las Américas destapa irregularidades en concesión de combustible

Una revisión de registros empresariales revela que Potsa pertenece a Global Oil Management Group, compañía con capacidad para almacenar hasta 3.3 millones de barriles de combustible.

No fue sino hasta que explotaron tres camiones cisternas que los detalles de la operación de la terminal de combustibles bajo el puente de las Américas han empezado a salir a la luz.

Luis Alberto Roquebert V, administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), explicó que se trata de una concesión otorgada por la entidad, donde ya existían reclamos por deudas, y adelantó que se procederá a suspender o cancelar la concesión.

La terminal de transbordo de combustible donde ocurrió el incendio está bajo concesión de la compañía Panamá Oil Terminal (POTSA) desde 2011. El contrato fue otorgado de forma directa durante el gobierno de Ricardo Martinelli, con la firma del hoy ministro del MIDA, Roberto Linares.

El diputado José Pérez Barboni manifestó que “venimos de años de corrupción en la Autoridad Marítima de Panamá” y cuestionó el rol de las actuales autoridades.

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Un día después de la catástrofe que dejó un muerto, TVN Noticias intentó conocer si la empresa contaba con seguros para cubrir el siniestro, sin obtener respuesta del Ministerio Público, que mantiene una investigación en curso.

Mientras tanto, la diputada Yamireliz Chong cuestionó la reacción institucional: “¿Por qué esperar hasta que ocurra una situación como esta para tomar una decisión?”

Según Pérez Barboni, la empresa ya había estado involucrada en incidentes desde 2019, incluyendo un derrame de hidrocarburos en 2022, lo que, afirma, constituía una falta grave que no fue atendida a tiempo.

Panama Oil Terminal aseguró que el área del incendio estaba subarrendada a la empresa Environmental Solutions Development, algo que también ha sido confirmado en reportes recientes.

Sin embargo, la ministra de Trabajo advirtió posibles incumplimientos laborales, incluyendo la presencia de un trabajador extranjero sin permiso desde 2021, lo que calificó como una falta grave.

Una revisión de registros empresariales revela que Potsa pertenece a Global Oil Management Group, compañía con capacidad para almacenar hasta 3.3 millones de barriles de combustible.

El propietario sería el magnate petrolero estadounidense Harry Sargent III, quien ha sido señalado en el pasado por presuntos intentos de intermediación política internacional.

Chong también cuestionó el modelo de operación: “Hay que determinar si el contrato permitía el subarrendamiento”, comparando el caso con esquemas similares en concesiones portuarias.

Actualmente, el Ministerio Público mantiene una investigación para determinar las causas del incendio, ocurrido tras la explosión de cisternas bajo el puente, y su impacto en la estructura.

Por ahora, el futuro de la concesión permanece en duda.

Información de Nicanor Álvarado