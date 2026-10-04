Extienden aviso de vigilancia por lluvias y tormentas en todo Panamá por el paso de la onda tropical 50

Las condiciones previstas pueden incrementar el riesgo de crecidas repentinas de ríos, deslizamientos de tierra e inundaciones.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) extendió el aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas para todo el territorio nacional y las zonas marítimas, debido al alto grado de inestabilidad atmosférica y la incursión de la onda tropical N.° 50.

El aviso se mantiene vigente desde las 3:00 a.m. de este domingo 4 de octubre hasta las 11:59 p.m. del lunes 5 de octubre de 2026, periodo durante el cual podrían registrarse lluvias de consideración en diferentes sectores del país.

¿Dónde se esperan las lluvias más fuertes?

De acuerdo con el aviso meteorológico, los mayores acumulados de lluvia durante este periodo se prevén hacia sectores de la Cordillera Central, Pacífico Occidental y Veraguas.

Sin embargo, la vigilancia se mantiene para todo el territorio nacional y las zonas marítimas, debido a que diferentes áreas del país presentan una alta saturación de los suelos como consecuencia de las lluvias recientes.

El mapa divulgado por el Imhpa contempla acumulados de lluvia a dos días que, dependiendo de la zona, pueden ubicarse desde niveles bajos de 50 a 119 milímetros, moderados de 120 a 200 milímetros y altos de 201 a 280 milímetros.

Advierten sobre inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos

Las condiciones previstas pueden incrementar el riesgo de crecidas repentinas de ríos, deslizamientos de tierra e inundaciones, especialmente en sectores donde los terrenos ya se encuentran saturados.

También existe posibilidad de inundaciones urbanas y rurales, descargas eléctricas y ráfagas de viento durante los episodios de tormenta.

Ante estas condiciones, se recomienda mantener precaución en áreas vulnerables, evitar cruzar ríos o quebradas durante crecidas y mantenerse pendiente de los avisos emitidos por los organismos de emergencia.