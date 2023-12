¿Qué factores contribuyen al aumento del acoso escolar?

Ciudad de Panamá, Panamá/El acoso escolar, también conocido como bullying, ha registrado un alarmante aumento en Panamá y diversos países de la región. Un problema que no solo afecta la experiencia educativa de los estudiantes, sino que también tiene consecuencias a largo plazo en su bienestar emocional y mental.

Victor Smoly, director ejecutivo de la Organización Mundial de Prevención de Bullying y presidente del Observatorio Mundial de Acoso Escolar, detalló que durante el período de marzo a octubre de 2023 se llevó a cabo una recopilación de datos sobre el acoso escolar. En esta investigación, 2,482 estudiantes de 11 países del continente americano participaron de manera anónima.

Resultados de la encuesta

La encuesta, realizada por la Organización Global de Prevención del Bullying, el Observatorio Mundial de Acoso Escolar y la Alianza Mundial contra el Bullying, abordó el comportamiento de acoso escolar, el suicidio infantil y otras formas de agresiones en centros educativos en América y España. Los resultados revelaron que, en cada institución educativa encuestada, al menos dos estudiantes consideran el suicidio como una vía inmediata para escapar del acoso.

Esto representa que al menos el 86% de los encuestados han tenido ideas suicidas producto del acoso escolar. Un 38% de los casos de bullying, han terminado con intentos de suicidio. El experto señaló que estos son números que realmente no se consideraban, pero que existen. Con respecto a las causas que ocasionan este acoso, Smoly manifestó que no solo es un factor.

“Primero, en el hogar. Los niños expresaban que en el hogar no tenían tiempo de calidad con los papás. Al menos el 71.5% de los niños dicen que no lo comparten y el 78% dicen que no reciben valores en la casa. Si a eso le sumamos que el 97.6% que no recibe valores en las escuelas, no tenemos nada. Tenemos niños que están creciendo sin valores que es la base fundamental de todo”, indicó.

La encuesta también reveló que casi el 80% de los casos denunciados de acoso escolar o Bullying de forma verbal comienzan en los salones de clases o en los recreos. Sin embargo, las agresiones físicas se dan en los baños o en lugares apartados de la vista de adultos o cámaras de seguridad.

Documento Encuesta sobre el comportamiento del acoso escolar, suicidio infantil y otros tipos de agresiones a estudiantes en Centros Educativos en América y España. Consúltalo

“Hemos tenido casos de niños que han intentado suicidarse desde los 5 años, cosas que no se veían hace 10 años atrás. Hace poco dos niños de 7 años acuchillaron con un arma blanca a un niño de 5 años en el baño de una escuela aquí en Panamá. Esos son números demasiado fuertes y cada vez está descendiendo esa edad y los crímenes se están cometiendo cada vez más violentos en niños menores”, dijo.

De acuerdo con el experto, se tiene una generación de padres que está presente físicamente, pero ausentes emocionalmente en enseñar valores, atender a sus hijos y compartir tiempo de calidad. En la actualidad, existe una iniciativa en la Asamblea Nacional que busca castigar a aquellas personas que no actúen a tiempo cuando existe un reporte de acoso escolar.

Cerca del 74.6% de los encuestados, también señalaron que en sus instituciones no cuentan con acompañamiento psicológico emocional.