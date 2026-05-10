Fallece Alberto Paz Rodríguez Jr., exdirector de la Agencia Panameña de Alimentos

Paz-Rodríguez estuvo al frente de la Agencia Panameña de Alimentos (APA) desde junio de 2024 hasta septiembre de 2025.

Al mediodía de ested domingo 10 de mayo se conoció el fallecimiento de Alberto Paz-Rodríguez Jr., quien fue director de la Agencia Panameña de Alimentos (APA) durante la actual administración. La noticia fue dada a conocer por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien expresó sus condolencias a la familia a través de un mensaje publicado en su cuenta personal de X.

“Mi sentido pésame a la familia de Alberto Paz Rodríguez Jr. Se desempeñó como Director de APA con diligencia. Gran hípico. QEPD”, escribió el mandatario.

Mi sentido pésame a la familia de Alberto Paz Rodríguez Jr. Se desempeñó como Director de APA con diligencia. Gran hípico. QEPD 🙏🏻 — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) May 10, 2026

Paz-Rodríguez estuvo al frente de la Agencia Panameña de Alimentos (APA) desde junio de 2024 hasta septiembre de 2025, periodo en el que impulsó procesos de modernización dentro de la entidad encargada de la regulación, control y fiscalización de alimentos en Panamá.

Durante su gestión, la APA implementó medidas orientadas a agilizar trámites y fortalecer los procesos vinculados al comercio alimentario. Entre los principales avances reportados por la institución figuró la reducción en los tiempos de atención de trámites, que pasaron de más de 30 días a aproximadamente 72 horas mediante el fortalecimiento del Sistema Integrado de Trámites (SIT). La institución también avanzó en proyectos como el Portal de Exportaciones y el Sistema Integrado de Facturación Digital (SIFAD), enfocados en mejorar los servicios y fortalecer la modernización administrativa.

En septiembre de 2025, presentó su renuncia al cargo alegando motivos profesionales, según informó oficialmente la entidad en ese momento.

Alberto Paz-Rodríguez de Obarrio proviene de una de las familias con mayor trayectoria e influencia en el hipismo panameño. Su familia ha estado vinculada al Hipódromo Presidente Remón durante las últimas cinco décadas como importadores, propietarios y preparadores de ejemplares de carrera, consolidándose como referentes dentro de la actividad hípica nacional. Además, era hijo del destacado preparador panameño Alberto Paz Rodríguez, reconocido por su amplia trayectoria y aportes al deporte ecuestre en Panamá.