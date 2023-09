Familiares de Deyviz Domínguez, quien padece una enfermedad rara, piden ayuda de la población

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde su nacimiento, el pequeño Deyviz Domínguez de tan solo 2 meses y medio, sufre de una enfermedad rara de la piel denominada "Epidermólisis ampollosa". Un trastorno hereditario que se caracteriza por la fragilidad de la piel y que le provoca ampollas y erosiones en el cuerpo de forma espontánea.

El bebé requiere de una serie de medicamentos para controlar la enfermedad, pero, sus padres de 23 y 24 años, son de escasos recursos y actualmente no cuentan con un empleo, lo que complica la situación.

De acuerdo con su padre, en la vivienda que residen no disponen de las condiciones necesarias para que el bebé no se infecte y, en el caso de que esto ocurra, el mismo puede regresar al hospital por infección. El bebé necesita estar en un cuarto con una refrigeración adecuada debido a su condición en la piel. Esta familia no cuenta con una vivienda propia. Por el momento, residen con los abuelos paternos del bebé que, también comparten con otra numerosa familia.

“Invitamos a la sociedad, más que nada a sensibilizarse con este caso, porque queremos proveer la parte de medicamentos y mejorar la vivienda para que ellos puedan contar con una calidad de vida”, señaló Yhoanis Gil, psicóloga de la Fundación Ayoudas Panamá.

Por su parte, Erika Otero, directora de la Fundación Ayoudas Panamá, solicita a las autoridades a que se comprometan con esta situación.

“Sin el acompañamiento de las entidades gubernamentales, lamentablemente sentimos que no va a surtir mejor efecto en mejorar la calidad de vida de este niño”, agregó Otero.

Sus familiares guardan la esperanza de que más personas les brinden la ayuda necesaria.

Con información de Jocelyn Mosquera