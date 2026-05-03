Festival expone a más de 135 artistas nacionales en la Ciudad de las Artes

Además de las obras expuestas, el festival ofrece una agenda formativa con talleres magistrales que también culminan el 10 de mayo.

Ciudad de Panamá/Los amantes del arte y el público en general tienen hasta el 10 de mayo para aprovechar la entrada gratuita al Artes Visuales Fest 2026, que se lleva a cabo en la galería Museo de la Ciudad de las Artes.

La exposición, impulsada por el Ministerio de Cultura, reúne el trabajo de más de 135 artistas nacionales en una muestra diversa que incluye pintura, escultura, fotografía, videoarte, instalaciones y performance.

Además de las obras expuestas, el festival ofrece una agenda formativa con talleres magistrales que también culminan el 10 de mayo. Estas sesiones, impartidas por creadores reconocidos como Kevin Quintero y Andrea Cuervo, están dirigidas a estudiantes y artistas emergentes interesados en profundizar sus procesos creativos en distintas disciplinas.

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La sexta edición del Artes Visuales Fest, inaugurada el pasado 28 de abril en la galería Museo de la Ciudad de las Artes, rindió homenaje durante su apertura a tres figuras emblemáticas del arte panameño: Nilsa Justavino de López, Edgar Urriola Espino y Jaime Caballero Luzcando. Los asistentes pudieron compartir en un conversatorio con estos referentes, en un espacio diseñado para el intercambio de experiencias y saberes.

La muestra se ha consolidado como una plataforma clave para visibilizar la producción contemporánea local y fomentar el diálogo cultural.

Por ello, la invitación del Ministerio de Cultura es a visitar la Ciudad de las Artes antes del cierre programado para el 10 de mayo. La entrada es libre y el horario de atención permite al público explorar con tranquilidad las propuestas que conectan sensibilidades y miradas actuales del arte en Panamá.