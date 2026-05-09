Fiebre por el álbum Panini del Mundial 2026 crece en Panamá y los intercambios se vuelven tradición

Entre los más buscados están las figuritas de grandes estrellas del fútbol mundial como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

La emoción por el próximo Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó a sentirse en Panamá, pero esta vez fuera de las canchas. El lanzamiento del nuevo álbum Panini del Mundial 2026 ha desatado la fiebre entre aficionados y coleccionistas que buscan completar las codiciadas figuritas de esta edición histórica.

Y es que, como ocurre cada cuatro años, los puntos de intercambio vuelven a llenarse de fanáticos que cambian estampas repetidas con la esperanza de completar el álbum gastando menos dinero.

La edición del Mundial 2026 contará con 980 figuritas, una cifra mucho mayor a las 670 que tuvo el álbum de Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. El aumento responde a que, por primera vez en la historia, el torneo tendrá la participación de 48 selecciones nacionales.

En Panamá, el álbum tiene un precio aproximado de 4 dólares en tapa suave y cerca de 15 dólares en tapa dura, mientras que los sobres continúan siendo uno de los productos más buscados por los amantes del fútbol y los coleccionistas. Sin embargo, completar el álbum no resulta sencillo. Muchos aficionados aseguran que incluso comprando cajas completas de sobres apenas logran avanzar cerca del 70% de la colección, acumulando grandes cantidades de figuritas repetidas.

“Los intercambios son la mejor opción porque uno se ahorra bastante dinero. Si compras sobres todos los días, gastas muchísimo”, comentó uno de los aficionados que acudió a una jornada de intercambio en la ciudad capital.

Otro joven coleccionista explicó que gracias a los intercambios ya tiene más de la mitad del álbum completado. “Llevo como un 50% del álbum y casi todo ha sido cambiando figuritas. Aquí uno consigue muchas que le faltan”, señaló.

Entre los más buscados están las figuritas de grandes estrellas del fútbol mundial como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, consideradas de las más codiciadas por los coleccionistas. “Ya conseguí las de Messi y Cristiano, que son las que todos quieren. Ahora estoy buscando las de Panamá porque este Mundial será especial para nosotros”, dijo emocionado otro aficionado durante el intercambio.

La clasificación de Selección de fútbol de Panamá al Mundial 2026 también ha incrementado el interés por las figuritas del equipo nacional, que se han convertido en algunas de las más solicitadas entre los fanáticos panameños.

Más allá de llenar páginas, para muchos coleccionistas el álbum Panini representa una tradición futbolera que une generaciones y convierte cada intercambio en una experiencia compartida alrededor de la pasión por el fútbol.

*Con información de Kevin Sánchez*