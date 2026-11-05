Fiestas patrias: viajeros regresan de visitar a sus familias en zonas del interior afectadas por el terremoto

Se espera que el movimiento de pasajeros hacia la capital continúe durante el sábado 7 y domingo 8 de noviembre.

Una gran cantidad de pasajeros comenzó a retornar este jueves 5 de noviembre a la ciudad de Panamá a través de la Gran Terminal Nacional de Transporte de Albrook, luego de aprovechar los primeros días de las Fiestas Patrias para visitar a sus familiares, descansar y recorrer distintos destinos turísticos del interior del país.

Durante un recorrido realizado por TVN Noticias, se observó un importante movimiento de viajeros que llegaban en autobuses procedentes de Santiago, en la provincia de Veraguas; Penonomé, en Coclé; así como de Chame y San Carlos, en Panamá Oeste.

Entre los pasajeros había personas que aprovecharon el asueto para reencontrarse con sus familiares, mientras que otras optaron por visitar playas y diferentes destinos turísticos.

Además de disfrutar de los días libres, algunos viajeros destacaron la importancia de visitar las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre, especialmente en las provincias centrales.

Durante el recorrido, varios pasajeros señalaron que sus viajes también representaron una oportunidad para acompañar a familiares y amigos que todavía enfrentan las consecuencias del movimiento sísmico.

Otros resaltaron la importancia de contribuir a la recuperación económica de estas comunidades mediante el turismo y el consumo en los comercios locales.

Las visitas a familiares, las actividades recreativas y el descanso figuraron entre las principales razones de los desplazamientos durante estos primeros días de celebraciones patrias.

Terminal de Albrook esperaba un aumento del 25 % en la afluencia de viajeros

Previo al inicio de las Fiestas Patrias, desde la Gran Terminal Nacional de Transporte de Albrook se había informado que se esperaba un incremento de al menos el 25 % en la afluencia de viajeros durante este período festivo.

La proyección contemplaba el movimiento de pasajeros que aprovecharían los días libres para trasladarse hacia diferentes provincias del país. Sin embargo, esta cifra corresponde a una estimación previa y no a un balance definitivo de pasajeros movilizados durante el asueto.

Aunque una parte de los viajeros comenzó a regresar este jueves, se espera que el movimiento de pasajeros hacia la capital continúe durante el sábado 7 y domingo 8 de noviembre.

Muchas personas permanecen en el interior del país disfrutando del descanso y las celebraciones patrias, por lo que el retorno se desarrollará de manera escalonada durante los próximos días.