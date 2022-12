'Frustración' causa la renuncia de precandidatos por la libre postulación

Las dificultades, irregularidades y supuestas desventajas en el proceso de recolección de firmas, han hecho que algunos precandidatos a puesto de elección popular por la libre postulación tiren la toalla, sin ni siquiera haber iniciado el último semestre con el que cuentan para completar las rúbricas necesarias para ser candidatos reales en las próximas elecciones.

Una de ellas es Sandra Escorcia, quien pretendía aspirar a la Alcaldía de Panamá, pero que ha desistido debido a la ‘frustración’ al toparse con una pared de desventajas en competencia con aquellos que son afiliados a partidos políticos que se camuflajean como independientes, y que abrazan el ilegal clientelismo que hay.

Destacó que, hay que hacer cambios profundos, sobre todo en la aplicación para la recolección de firmas que ha sido muy cuestionada, no es amigable y no está hecha para gente de extractos sociales bajos que no se familiarizan con la tecnología.

Además, dijo que hizo falta una campaña de educación por parte del Tribunal Electoral que explicara qué es la libre postulación, para qué sirve y quienes son los candidatos de libre postulación.

“Se nota que el Tribunal Electoral está totalmente parcializado con los partidos políticos, hay que decirlo así. A mí me mandaron una notificación el 22 de noviembre que estaba inhabilitada, no sé por qué razón. No me llaman para preguntarme que tenían un problema yo hubiera podido explicar”, indicó.

Escorcia manifestó que, no hay coherencia en lo que hace el Tribunal Electoral, ya que, inhabilitaron a algunos desde el 22 de noviembre, pero hoy habrá un sorteo de a quién se le investiga o no.

Agregó que el hecho de tener que hacer un video de las personas confirmando el apoyo cohibía a las personas.

Pese a que ha renunciado a su precandidatura, Escorcia dijo esperar explicaciones de parte del Tribunal Electoral sobre su inhabilitación.