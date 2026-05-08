Fuego arrasa con apartamento en Samaria; no se reportan heridos

Vecinos del área relataron momentos de angustia al observar las intensas llamas mientras los bomberos intentaban controlar el incendio. Algunos residentes permanecieron en los alrededores del edificio durante la madrugada, atentos a la situación.

Un incendio registrado la madrugada de este viernes en un edificio de apartamentos de alquiler en Samaria, distrito de San Miguelito, provocó momentos de tensión entre los residentes del sector, aunque por fortuna no se reportaron personas heridas.

El hecho ocurrió específicamente en el sector 2 de Samaria, corregimiento de Belisario Porras, en una calle conocida popularmente como “La Loma de Alí”.

Según los primeros reportes, el fuego se habría originado dentro de uno de los apartamentos de un edificio de tres pisos. Las llamas alcanzaron gran altura y las imágenes del siniestro comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, causando alarma entre los vecinos.

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Panamá acudieron al lugar tras recibir la alerta cerca de la medianoche y trabajaron durante varias horas para controlar el incendio.

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De acuerdo con la información preliminar, todos los residentes lograron evacuar a tiempo antes de que se registrara una explosión dentro del inmueble, captada también en videos difundidos en redes sociales.

Las autoridades indicaron que no hubo víctimas ni heridos, aunque sí importantes daños materiales, principalmente en el tercer piso del edificio, cuyo techo y balcón quedaron visiblemente afectados por el fuego y el humo.

Por seguridad, las familias residentes fueron desalojadas mientras las unidades de emergencia realizaban las labores de extinción y verificación de riesgos.

Vecinos del área relataron momentos de angustia al observar las intensas llamas mientras los bomberos intentaban controlar el incendio. Algunos residentes permanecieron en los alrededores del edificio durante la madrugada, atentos a la situación.

Hasta el momento, el Cuerpo de Bomberos no ha confirmado la cantidad exacta de familias damnificadas ni las causas que originaron el fuego.

La situación se mantenía bajo control la mañana de este viernes en la comunidad de Samaria, mientras las autoridades continúan las investigaciones correspondientes.