Gran cantidad de supuestos funcionarios abarrotan los pasillos de la Asamblea, Castañeda afirmó que iniciaron las destituciones

Dana Castañedo afirmó que antes no había tantas personas en el hemiciclo, y confirmó que las destituciones iniciaron ayer.

Ciudad de Panamá/Sorprendida, así se mostró la diputada y presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, con la cantidad de personas que abarrotaron las instalaciones del hemiciclo alegando que son funcionarios, pero ni siquiera tienen una oficina.

Castañeda explicó que, tras el cambio de gobierno, se les comunicó sobre la llegada de muchas personas en las distintas áreas de la institución, por lo que este jueves, aprovechando un recorrido que hacía junto a diputados de otras bancadas, pudo constatar la situación.

El que no trabaja no va a cobrar. Estamos fiscalizando, sí hay botellas y las botellas las vamos a romper. Esta es una nueva Asamblea que va a hacer las cosas bien, el que trabaja honradamente merece su salario, el que no lo hace, no”, expresó.

Indicó que, están tratando de identificar quiénes son estas personas, dónde estaban y dónde van a estar. Aseguró que en un momento pensó que tenía un mitin por la gran cantidad de personas que había.

“Quien no tiene ubicación y no tiene espacio en la Asamblea y que solo está en los pasillos para justificar su salario, pues lo lamento”, recalcó afirmando que se están revisando todas las planillas, y que antes no había tantas personas.

#NoticiasTVN Dana Castañeda, presidenta de la Asamblea, realiza recorrido por la @asambleapa para poder verificar cómo se encuentran las instalaciones, y constatar si hay 'botellas', y "si hay botellas las vamos a romper", indicó.



🎥 @MLDeGraciaM pic.twitter.com/STIooDMwmd — TVN Noticias (@tvnnoticias) July 4, 2024

Confirmó que ya se está haciendo una auditoría, reiterando que quienes trabajan sí serán recompensados con sus salarios.

Estamos descifrando la información que tenemos en cada una de las planillas, pero ver tantas personas aquí nos ha obligado a salir para ubicar a esas personas”, manifestó.

Castañeda también afirmó que ayer se dieron 75 destituciones, y estas continuarán.