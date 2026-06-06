Fundación Iguales devela bandera del orgullo LGBTIQ+ y anuncia foro durante Asamblea de la OEA en Panamá

Este evento, estructurado bajo la modalidad de coloquio-almuerzo por invitación, tendrá lugar el martes 23 de junio en el Hotel Sheraton, en un horario de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.

La Fundación Iguales, en alianza estratégica con el Museo de Arte Contemporáneo (MAC Panamá), llevó a cabo su tradicional acto de develación de la bandera del orgullo en la ciudad capital. El evento reunió a diversos activistas y defensores de los derechos humanos con el propósito de reflexionar sobre las brechas de desigualdad y los desafíos que enfrenta la población LGBTIQ+ en el ámbito legal y social del país.

Durante la actividad, los directivos de la organización señalaron que la falta de protección jurídica para ciertos grupos vulnerables debilita la estructura de la democracia panameña. Asimismo, se anunció una colaboración con el diario La Estrella de Panamá para publicar contenidos informativos durante cinco domingos bajo la consigna "¡Todos somos familia!", buscando visibilizar las realidades de las familias diversas.

Evento paralelo de alto nivel en la Asamblea General de la OEA

La dirección de la fundación aprovechó el encuentro para adelantar de forma exclusiva los detalles organizativos de un próximo foro internacional que se desarrollará en el marco de la Asamblea General de la OEA en Panamá. El coloquio de alto nivel se titula “Fortaleciendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Desafíos desde el multilateralismo y la implementación de sus estándares ante los cambios globales”.

Este evento, estructurado bajo la modalidad de coloquio-almuerzo por invitación, tendrá lugar el martes 23 de junio en el Hotel Sheraton, en un horario de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. El foro es coordinado en conjunto con la Coalición LGBTTI&TS de las Américas y la Red de Litigantes LGBTI+ de las Américas.

Paneles técnicos y autoridades internacionales confirmadas

El debate del foro internacional contará con la participación de comisionados de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), representantes de la Corte IDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) y autoridades de la OEA. La agenda académica se dividirá en dos mesas de discusión:

Panel 1: Matrimonio civil en las Américas: Mesa técnica encargada de analizar el desarrollo de los estándares de inclusión para parejas del mismo sexo a partir de la opinión consultiva de la Corte IDH de 2017. Contará con las exposiciones de José Luis Caballero (Comisionado de la CIDH), Symmy Larrat (Secretaria Nacional LGBTIQ+ de Brasil), Ángela Russo (Defensora del Pueblo de Panamá) e Iván Chanis Barahona (Fundación Iguales).

Panel 2: Los retos del sistema en el hemisferio: Espacio dedicado a evaluar la estabilidad democrática frente a las brechas económicas y ambientales globales. Participarán Laura Gil (Secretaria General Adjunta de la OEA) y Gabriela Pacheco (Secretaria de la Corte IDH), junto a delegados de la Red de Litigantes LGBTI+ y la moderación del Gobierno de México.

Con el desarrollo de estas plataformas técnicas y de comunicación, la organización busca elevar el debate en torno a los estándares internacionales de igualdad y la consolidación de las garantías civiles en el istmo.