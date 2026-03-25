Fundación Luces lanza campaña 'La Luz de Mi Historia' para visibilizar y eliminar estigmas sobre la epilepsia

La campaña "La Luz de Mi Historia" presenta testimonios reales de personas que viven con epilepsia.

Ciudad de Panamá/En el Día Mundial de Concienciación de la Epilepsia, la Fundación Luces lanza la campaña "La Luz de Mi Historia" para eliminar estigmas y promover la inclusión de las más de 70,000 personas que viven con esta condición en el país.

Marie Millard, directora ejecutiva de la Fundación Luces, explicó que el objetivo principal es visibilizar la epilepsia y fomentar una sociedad más comprensiva. "El objetivo número uno es visibilizar la epilepsia, eliminar estigmas y que, como sociedad, no seamos discriminadores para las personas que viven con epilepsia", manifestó Millard.

La campaña se enmarca en el Día Púrpura (Purple Day) este jueves 26 de marzo, iniciativa global creada en 2008 por Cassidy Megan en Canadá, que invita a vestir de morado como símbolo de apoyo. "Más allá de solo vestir de morado, es enviar este mensaje a quienes viven con epilepsia de que los comprendemos y de que no están solos", añadió la directora.

Cannabis medicinal y acceso a tratamientos: una lucha que vale la pena

Erika Nota, madre de un niño con epilepsia y vocera de Fundación Luces, compartió su experiencia en la lucha por el acceso a medicamentos como el cannabis medicinal. "Valió la pena la lucha. Cuando entré a la primera farmacia de cannabis medicinal y tuve esa tranquilidad de buscar el mismo medicamento, esa accesibilidad me dio un alivio", expresó Nota.

Nota destacó que, aunque se han dado pasos importantes, aún falta difusión. "El peor medicamento es al que no tienes acceso, y esto es un derecho. Tiene que haber más difusión del tema; los mismos pacientes tienen que tener más información", indicó.

Millard recordó que se estima que más del 1.5% de la población panameña ha sido tocada por epilepsia, pero muchas personas ocultan su condición por temor al rechazo. "La epilepsia no es más que un cortocircuito en el cerebro de quien la padece. No es contagioso, no son posesiones demoníacas", enfatizó.

Familias y sociedad unidas por la inclusión

La campaña "La Luz de Mi Historia" presenta testimonios reales de personas que viven con epilepsia, incluyendo al alcalde Mayer Mizrachi, la propia Marie Millard y su hija, y familias completas que conforman redes de apoyo.

"Si la epilepsia toca tu puerta, eso no significa que tu familia esté derrotada. Simplemente es que le tienes que abrazar la condición, informarte y juntos salir adelante", manifestó Nota.

La pieza audiovisual busca mostrar que un diagnóstico crónico transforma a toda la familia y que la sociedad puede sumar como red de apoyo secundaria. "Aunque la epilepsia no se ve, sí existe. Juntos somos apoyo, unidad y esperanza", señala la campaña.

Conversatorio gratuito en el Purple Day

Para cerrar las conmemoraciones, Fundación Luces realizará un conversatorio gratuito mañana a las 6:00 p.m. en Multiplaza, abierto al público general.

El evento contará con la participación del Dr. Rubén Kuzniecki, fundador de la fundación; el alcalde Mayer Mizrachi; Erika Nota; y la moderadora Sibeles. "El Dr. Rubén Kuzniecki me devolvió a mi hijo. Los médicos son muy importantes en esta red de apoyo", destacó Nota.

Los interesados pueden seguir la Fundación Luces en redes sociales bajo el usuario @FundaciónLucesPanamá para más información.

"Como sociedad no podemos aceptar que el desconocimiento limite oportunidades. La información siempre es positiva", concluyó Millard.