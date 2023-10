Gobierno debe el Bono Solidario de Vivienda a promotores en el interior

Chiriquí | Divisa/Un grupo de trabajadores y promotores de viviendas de la provincia de Chiriquí, cerraron este miércoles, 18 de octubre, la vía Interamericana en el puente sobre el río David, para exigir a las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y del gobierno nacional, les hagan el desembolso de los dineros del Fondo Solidario de Vivienda que sobrepasan los $100 millones de dólares.

Esta acción de protesta provocó la paralización durante 3 horas del transporte de entrada y salida a la ciudad de David, y las quejas de decenas de usuarios que quedaron atrapados en medio del tranque.

Según las Asociaciones de Promotores de Viviendas de Chiriquí, se han visto en la necesidad de protestar en las calles, ante la falta de respuestas de las autoridades del gobierno, sobre la morosidad que mantiene el Fondo Solidario de Vivienda. "Hemos llegado a calcular que asciende a $120 millones. Esa es una deuda que viene de arrastre desde abril del año 2022".

En tanto, un conductor molesto al quedar varado en medio de la protesta dijo: "No me parece que tengan que dañar a terceros. Por ejemplo, yo no tengo nada que ver y ese pocotón de gente, no tiene nada que ver con eso".

Erick Quintero, director regional del Miviot en Chiriquí, aseguró que, desde el día de ayer el Banco Nacional a través de sus promesas de pago, desembolsó $20 millones de dólares que se le está dando a las diferentes promotoras de vivienda. "Esa es una parte y es el adelanto".

Luego de sostener conversaciones con el director regional del Miviot, los promotores de viviendas decidieron abrir la carretera para que se normalizara el tráfico vehicular, mientras esperan el desembolso y continuar con las conversaciones.

Protesta en Divisa

Este mismo escenario se vio en la importante vía de Divisa, donde promotores de vivienda cerraron por espacio de 30 minutos, para solicitar el cumplimiento del bono solidario.

Después de una comunicación telefónica con el ministro del Miviot encargado, promotores de vivienda acordaron una última oportunidad para que cancele la deuda existente.

Yanin Prado, representante de promotoras de vivienda en la provincia de Veraguas, señaló que, en la solicitud hecha fueron muy puntuales. "Ya no queremos llegar a conversar solamente, queremos una respuesta por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Vivienda, y que se nos diga claramente cuál es la planificación que el Gobierno tiene para hacerle frente a esta deuda".

Por su parte, el director regional del Miviot, Reinier Jiménez, detalló que "ya se han hecho algunos pagos, solo que esto como cualquier otro trámite requiere de algunos pasos que se deben seguir y que no se pueden obviar dentro del Gobierno. Ya el presupuesto está, lo que el presidente asignó que si no me equivoco son $40 millones para hacerle frente a esta deuda y ya se están haciendo todos los trámites necesarios".

Mientras se daba el cierre hubo un pequeño forcejo con unidades de la Policía Nacional y los promotores de vivienda, quienes han expresado que son empresarios y lo único que solicitan es trabajar a través de lo que expresa la ley.

Con información de Demetrio Ábrego y Eduardo Javier Vega