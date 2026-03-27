Gobierno y transportistas acuerdan mantener tarifa del pasaje mientras continúan negociaciones

Los transportistas reiteraron su preocupación por el incremento en los costos operativos, especialmente por el alza del combustible.

Ciudad de Panamá/Tras el primer encuentro entre el Gobierno Nacional y el sector transportista, ambas partes acordaron que, por el momento, no se aplicará un aumento en la tarifa del pasaje a nivel nacional.

Esteban Rodríguez, secretario de prensa de la Cámara Nacional de Transporte, aseguró que existe un compromiso claro tras la reunión.

“Luego del encuentro, la palabra es la palabra. Le dijimos al Gobierno que, mientras se establezca un paliativo, no habrá aumento del pasaje”, manifestó.

Sin embargo, los transportistas reiteraron su preocupación por el incremento en los costos operativos, especialmente por el alza del combustible, que impacta directamente en la sostenibilidad del servicio.

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Omar López, presidente de la Cámara Provincial de Transporte, explicó que el aumento en los costos no solo afecta al sector, sino a todos los vehículos en el país. No obstante, subrayó que el transporte público enfrenta una carga mayor debido al volumen de operaciones.

“El alza nos ha golpeado fuertemente, ya que debemos asumir costos elevados para mantener la flota en funcionamiento”, indicó.

Durante la mesa de diálogo, el Gobierno se comprometió a analizar cifras y presentar una propuesta formal que permita mitigar el impacto económico en el sector.

Los transportistas advirtieron que, de no lograrse un acuerdo definitivo, el incremento en la tarifa del pasaje podría ser inevitable, lo que afectaría directamente a los usuarios.

“Los costos siguen siendo elevados. Esperamos que no solo se contemplen paliativos para el combustible, sino también para los repuestos, de manera que el pueblo panameño no tenga que asumir el impacto de nuestros costos operativos”, agregó López.

Se prevé que en los próximos días se lleve a cabo una nueva reunión entre las autoridades y los representantes del sector transporte para continuar las negociaciones.

Con información de Jorge Quirós