Negociación entre Gobierno y transportistas frena aumento del pasaje

Durante la reunión coincidieron en la necesidad de evitar que la crisis internacional afecte directamente a los consumidores.

Ciudad de Panamá/El Gobierno Nacional y representantes del sector transporte se reunieron este miércoles en busca de alternativas para mitigar los efectos del alza del combustible debido al conflicto en Medio Oriente.

En un comunicado compartido por el Ejecutivo, se informó que se había alcanzado un acuerdo para no incrementar las tarifas al usuario, en medio del aumento del precio internacional del petróleo, mientras avanzan en la búsqueda de medidas que mitiguen el impacto económico en el país.

La reunión fue encabezada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto a dirigentes de gremios del transporte público de pasajeros y de carga a nivel nacional, quienes coincidieron en la necesidad de evitar que la crisis internacional afecte directamente a los consumidores.

Montalvo explicó que la administración del presidente José Raúl Mulino trabaja en una solución temporal que permita aliviar la presión sobre el sector transporte, el cual, según se planteó en la reunión, enfrenta un problema de carácter externo que impacta a nivel global.

“De manera responsable estamos buscando una solución con el sector para no afectar al resto de la población, para que el servicio de transporte se siga prestando y para que no se desmejore el servicio de entrega de producción a nivel nacional. No está en mesa ningún aumento de tarifa”, afirmó la titular de Gobierno.

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Como parte de los acuerdos, los transportistas se comprometieron a presentar información detallada sobre consumo de combustible, rutas y operaciones, con el fin de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realice análisis técnicos y evalúe posibles alternativas de consenso antes del 1 de abril, fecha en la que se prevé una nueva variación en los precios del combustible.

En representación del sector transporte, Dorina Pérez destacó la disposición al diálogo y la voluntad conjunta de evitar que el incremento en los costos operativos sea trasladado a los usuarios.

Por su parte, Jorge Dimas Collado, presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Panamá (CANATRA), valoró la apertura del Gobierno para escuchar las propuestas del gremio y trabajar en medidas paliativas mientras se estabiliza el mercado internacional del petróleo.

“Hemos encontrado la voluntad. Hicimos el anuncio y el gobierno nos llamó y estamos reunidos para encontrar los mecanismos para hacerle frente al tema del alza”, expresó.

Señaló que antes de que se dé el próximo aumento se debe tener una respuesta del gobierno. Aseguró que las negociaciones continuarán en los próximos días y afirmó que el tema de la tarifa debe ser revisado en otra mesa.

En tanto, Elpidio Batistas, representante de los transportistas del interior del país, calificó el encuentro como positivo y resaltó el compromiso de ambas partes para atender la preocupación ciudadana ante el encarecimiento de los combustibles.

“Lo que estamos haciendo es buscar la forma para evitar el alza, porque los usuarios están preocupados y no queremos que esto recaiga hacia el usuario”, puntualizó.

El diálogo entre el Gobierno y el sector transporte continuará en los próximos días, con miras a definir medidas que permitan sostener el servicio sin afectar la economía de los panameños.