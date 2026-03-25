Ministro Chapman defiende medidas adoptadas por el Gobierno ante alza de precio de los combustibles

En paralelo, el gobierno convocó a una reunión con sectores transportistas para analizar el impacto del aumento en el precio del combustible.

Panamá/Tras el anuncio del gobierno de medidas para mitigar el impacto del alza del petróleo en Panamá, producto del conflicto en Medio Oriente, crecen los cuestionamientos sobre su efectividad, mientras se convoca a una reunión con sectores transportistas para evaluar el impacto del aumento en el precio del combustible.

Las medidas incluyen mantener la tarifa del Metro y el Metrobús, la estabilización de la tarifa eléctrica y el subsidio al gas licuado en el tanque de 25 libras, en un contexto de incremento en los costos internacionales del crudo.

Ante las críticas, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, defendió la estrategia gubernamental y aseguró que el aumento en el precio del petróleo ya está generando una mayor presión sobre los subsidios que asume el Estado, especialmente en transporte público y gas doméstico.

Apuntando hacia allá, si el gobierno no toma esas medidas, aumentarían los pasajes de transporte, aumentaría la electricidad, aumentaría el tanquecito de gas, que nos va a costar aproximadamente, a los niveles actuales, por lo menos 50 o 75 millones de dólares adicionales. Si sigue aumentando el precio del petróleo, aumentaría 200 millones de dólares, tal vez, excede el presupuesto de muchos ministerios. Así que yo, en esa frase de que no me va a mejorar, mis números me dicen otra cosa, porque aumentaría dramáticamente el precio del transporte a todo el mundo.”

El ministro Chapman insistió en que, aunque algunos sectores consideran que las medidas no representan un alivio inmediato, su ausencia tendría un impacto más severo en el costo de vida de los panameños.

Se reunirán con transportistas

En paralelo, el gobierno convocó a una reunión con sectores transportistas para analizar el impacto del aumento en el precio del combustible. Hasta el momento, no se ha precisado si de este encuentro surgirán nuevas acciones, a la espera de los resultados que se generen en el diálogo.

Con información de María De Gracia.