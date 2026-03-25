Diputado Vega sobre proyecto de uso de etanol tras aprobarse en primer debate: 'No hay beneficio para el consumidor'

El proyecto fue aprobado con cinco votos a favor y cuatro en contra en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, en medio de cuestionamientos sobre la obligatoriedad de la medida, que plantea una mezcla de hasta 10% de etanol a nivel nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/La propuesta que establece el uso obligatorio de etanol en los combustibles en Panamá avanzó en la Asamblea Nacional luego de su aprobación en primer debate el 24 de marzo, pero ha generado un intenso debate entre diputados y distintos sectores.

El proyecto fue aprobado con cinco votos a favor y cuatro en contra en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, en medio de cuestionamientos sobre la obligatoriedad de la medida, que plantea una mezcla de hasta 10% de etanol a nivel nacional. El diputado Jonathan Vega, miembro de la comisión, expresó su rechazo a este punto, al considerar que el uso del biocombustible debería ser una decisión voluntaria y no impuesta por ley.

“De nuestra parte no consideramos que sea necesario que las personas las tengan que obligar. Si el bioetanol es tan bueno, ¿por qué tenemos que hacerlo obligatorio? Creo que es una decisión que cada panameño tiene que tomar. Por x o y razón, si el de mañana esos vehículos enfrentan un problema mecánico, de lo que sea, ¿quién se va a hacer responsable de esas reparaciones que se tienen que hacer?”, sostuvo el diputado, quien también advirtió sobre posibles efectos en vehículos no adaptados, especialmente en un parque automotor con alta antigüedad.

Durante el debate, se plantearon inquietudes sobre el impacto del etanol en motores, particularmente por su capacidad de absorber humedad, lo que podría generar corrosión en ciertos equipos, incluidos motores fuera de borda y maquinaria utilizada por pequeños productores. Asimismo, el diputado cuestionó los posibles beneficios económicos para los consumidores.

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Según indicó, los análisis realizados no garantizan una reducción en el precio del combustible, por lo que el costo para los usuarios se mantendría sin variaciones significativas.

"No, ninguno. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros tuvimos una reunión en presidencia y fue lo primero que comentamos, 'ok, vamos a utilizar bioetanol, ¿las personas van a tener algún tipo de beneficio por el uso obligatorio de bioetanol?' No. El precio se va a mantener, el precio no va a cambiar. Eso es cuento; que hoy sí hubiéramos utilizado bioetanol, vamos a pagar 20 citas o menos, eso es cuento. El panameño ya está cansado de los cuentos. El precio va a seguir siendo igual", respondió Vega sobre los beneficios del bioetanol para los consumidores.

Otro de los puntos señalados es la necesidad de importar etanol para suplir la demanda, incluso si se desarrolla producción local, lo que, a su juicio, limitaría el impacto positivo del proyecto en la economía nacional. "Inclusive si se cultivaran las 20 mil hectáreas, ¿adivina qué? También vamos a tener que seguir importando", dijo.

La iniciativa también ha sido defendida por sus promotores bajo el argumento de que podría generar empleos y contribuir a la diversificación energética. No obstante, críticos consideran que el beneficio sería limitado frente al impacto general en la población. El proyecto deberá pasar a segundo debate en el pleno legislativo, donde se espera una discusión más amplia sobre sus implicaciones técnicas, económicas y ambientales. Mientras tanto, el tema continúa generando posiciones encontradas en el país.