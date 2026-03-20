ATTT descarta aumento en tarifas del transporte pese al alza del combustible

La entidad señaló que actualmente evalúa distintos mecanismos para mitigar los efectos económicos en el sector transporte.

Ciudad de Panamá/La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que no se permitirá ningún incremento en las tarifas del pasaje a nivel nacional, a pesar del impacto generado por el alza en los precios de los combustibles.

A través de un comunicado oficial, la entidad señaló que actualmente evalúa distintos mecanismos para mitigar los efectos económicos en el sector transporte, pero dejó claro que cualquier ajuste que afecte a los usuarios queda descartado.

La medida aplica tanto para el transporte público colectivo como para el selectivo, y busca proteger la economía de los ciudadanos. La institución enfatizó que cualquier modificación en los costos del servicio debe cumplir estrictamente con los procedimientos establecidos en la ley, por lo que los aumentos unilaterales no tienen validez legal.

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Asimismo, la ATTT advirtió que los operadores que incumplan la normativa o implementen incrementos de manera arbitraria enfrentarán sanciones administrativas y acciones legales, conforme a lo dispuesto en la Ley 14 del 26 de mayo de 1993 y sus modificaciones.

La entidad también hizo un llamado a los usuarios a mantenerse vigilantes y denunciar cualquier irregularidad o cobro indebido a través de sus canales oficiales, como el centro de atención ciudadana y la línea de WhatsApp habilitada para este fin.

Finalmente, la ATTT reiteró su compromiso de garantizar un sistema de transporte justo, accesible y ajustado a la legalidad, al tiempo que se mantiene abierta al diálogo con los distintos actores del sector.