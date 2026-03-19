Alza histórica del combustible presiona a transportistas y consumidores

Panamá/En pocas horas entrará en vigencia el nuevo aumento en el precio del combustible a nivel nacional, una medida que se extenderá hasta el próximo 3 de abril y que ya genera preocupación entre conductores y transportistas, quienes desde tempranas horas han acudido a las estaciones para llenar sus tanques.

El impacto del alza no es reciente. Desde el mes de febrero, los usuarios han dicho que sintieron el incremento en los precios, en lo que se considera una de las subidas más significativas desde 2022. Las autoridades atribuyen este comportamiento a factores internacionales que inciden directamente en el mercado energético.

En medio de este escenario, los conductores buscan estrategias para sobrellevar el aumento. Un taxista relató cómo enfrenta la situación en su día a día.

Los ciudadanos yo ando recorriendo y recoger todo lo que se pueda para recoger, y tanquear para mañana, trabajar y volver a echar para sacar para la comida y subir la tarifa. Todo sube la comida, y la gente está viendo cómo sobrevive. La tarifa la mantenemos, tenemos que ayudarnos entre nosotros”, dijo.

Los nuevos precios reflejan incrementos en todos los combustibles. La gasolina de 95 octanos subió 0.75 centavos, ubicándose en $4.33 por galón, mientras que la de 91 octanos aumentó 0.68 centavos, alcanzando los $4.03. El ajuste más marcado se registró en el diésel, cuyo galón quedó en $4.58.

Desde la Secretaría Nacional de Energía se indicó que el comportamiento de los precios sigue en evaluación. “Se ha visto un poco reflejado en la evolución de los precios que sí se ha visto al alza, pero todavía estamos iniciando el periodo, recuerden que son 14 días, tenemos la expectativa de que esto vaya mejorando en el tiempo”, dijo Paula Mesé, directora de Hidrocarburos y Biocombustibles de la Secretaría Nacional de Energía.

Además, aseguraron que los costos se mantienen dentro de los parámetros establecidos. “Lo que sí podemos garantizar desde la Secretaría Nacional de Energía es que eso se está monitoreando y que los precios que el consumidor está pagando son los justos dentro de la cadena de suministro; todo se mantiene igual con la misma estructura de precio que se regula desde 2008”.

Pese al impacto en el bolsillo de los ciudadanos, el Gobierno adelantó que no se aplicará subsidio ante este incremento, lo que mantiene la incertidumbre entre quienes dependen del combustible para su sustento diario.

Con información de Luis De Jesús Mendoza.