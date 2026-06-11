Panamá/¡Bienvenidos al minuto a minuto de la Ceremonia de Inauguración y del partido entre México y Sudáfrica, el encuentro que marca el inicio de la tan esperada Copa Mundial de la FIFA 2026!

La emoción está en su punto más alto y millones de aficionados alrededor del mundo se preparan para vivir una jornada histórica. Desde el espectáculo inaugural, con música, cultura y color, hasta el primer silbatazo del torneo, aquí te llevaremos todos los detalles de una noche que quedará grabada en la historia del fútbol.

La selección de México, anfitriona de esta edición mundialista, buscará arrancar con el pie derecho ante una aguerrida selección de Sudáfrica, en un duelo cargado de expectativas y emociones. Los aficionados ya viven una auténtica fiesta en las tribunas, mientras las miradas del planeta están puestas en el arranque de la máxima cita del fútbol.

📺 Sigue la transmisión completa por TVN, TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM, con una cobertura especial, análisis, entrevistas, reacciones y todos los pormenores de la Ceremonia de Inauguración del Mundial 2026 y del primer partido del torneo.

⚽🌎 ¡La espera terminó! Comienza el sueño mundialista y te invitamos a disfrutar junto a nosotros cada instante de esta histórica jornada. ¡Arranca el Mundial 2026! 🇲🇽🏆🇿🇦