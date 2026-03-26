Colón: Autoridad de Tránsito advierte que aumento de pasajes es ilegal; pide paciencia al sector transporte

La entidad reaccionó luego de que ciudadanos reportaran que algunos conductores estarían cobrando tarifas más altas en rutas de transporte colectivo, situación que generó preocupación en medio del reciente ajuste en los precios del combustible.

Colón/Ante las quejas de usuarios por un posible aumento en el costo del pasaje por parte de transportistas en la provincia de Colón, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) aclaró que no existe autorización para incrementar las tarifas y advirtió que cualquier cobro adicional es ilegal.

La entidad reaccionó luego de que ciudadanos reportaran que algunos conductores estarían cobrando tarifas más altas en rutas de transporte colectivo, situación que generó preocupación en medio del reciente ajuste en los precios del combustible.

El director de la ATTT en Colón, Humberto Harris, explicó que previamente se sostuvo un diálogo con los transportistas para evitar este tipo de situaciones.

Nosotros nos reunimos con los dirigentes de todas las rutas de transporte colectivo y selectivo y se les explicó que el Gobierno Nacional está haciendo ajustes que se van a dar a conocer y pedimos al grupo de transporte que se tenga un poquito de paciencia”.

Según indicó, tras ese encuentro los transportistas se mostraron conformes, por lo que sorprendió que surgieran denuncias sobre aumentos irregulares.

Ellos se fueron satisfechos, por eso nos sorprende ahora que los usuarios se quejen de que algunos conductores de buses estén aumentando el pasaje, cosa que es ilegal”.

Ante este escenario, Harris hizo un llamado directo a las prestatarias del servicio para reforzar el control sobre sus conductores. “Un mensaje a todas las prestatarias de los colectivos: que hablen con sus conductores, que nosotros ya conversamos previamente y ellos aceptaron el plazo que pidió el Gobierno Nacional, solo les pido que tengan un poco de paciencia”, dijo.

La ATTT reiteró que los usuarios que detecten cobros indebidos pueden presentar sus denuncias ante la institución para que se tomen las medidas correspondientes.

El contexto de estas denuncias coincide con la entrada en vigencia de un nuevo ajuste en los precios del combustible a nivel nacional, que se mantendrá hasta el próximo 3 de abril.

Los nuevos precios reflejan incrementos en todos los derivados. La gasolina de 95 octanos subió 0.75 centavos, ubicándose en 4.33 dólares por galón, mientras que la de 91 octanos aumentó 0.68 centavos, alcanzando los 4.03 dólares. El incremento más alto se registró en el diésel, cuyo galón quedó en 4.58 dólares.

Con información de Néstor Delgado.