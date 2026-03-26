Medicina Legal traslada sus operaciones en Los Santos por fallas estructurales

La entidad aseguró que todos los servicios continuarán brindándose con normalidad, garantizando la continuidad y calidad en la atención.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) anunció el desalojo de sus instalaciones en la provincia de Los Santos, luego de detectarse problemas estructurales en el edificio que albergaba esta dependencia.

La decisión se adoptó tras recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil, la Universidad Tecnológica de Panamá y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, entidades que evaluaron las condiciones del inmueble y alertaron sobre posibles riesgos.

Como parte de las medidas inmediatas, desde el pasado 14 de marzo de 2026, las unidades administrativas y el Médico Forense fueron trasladados al edificio Don Pablo, ubicado en la ciudad de Las Tablas, mientras que las áreas de Criminalística de Campo y Video Forense fueron reubicadas en el edificio Don Juan, en la misma zona.

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El IMELCF también informó que, a partir del lunes 30 de marzo, se efectuará el traslado de otras dependencias clave. Entre ellas, la Unidad de Identificación Criminal, la Unidad de Papiloscopía, el Almacén Transitorio y la Coordinación Administrativa del Ministerio Público, las cuales operarán desde el edificio VISTA Developers, en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.

Asimismo, los departamentos de Psicología Forense, Trabajo Social Forense, Secretaría de Salud Mental, Archivo y Estadística serán reubicados en oficinas del instituto en la provincia de Herrera.

Pese a los cambios, la entidad aseguró que todos los servicios continuarán brindándose con normalidad, garantizando la continuidad y calidad en la atención a la ciudadanía.

El traslado tendrá carácter temporal, mientras avanzan los procesos para la mudanza definitiva hacia nuevas instalaciones en la provincia de Los Santos.