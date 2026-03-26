Apede solicita devolver a primer debate proyecto de ley 391 sobre derecho a réplica

Apede expresó además inquietud por la falta de un pronunciamiento claro por parte de las autoridades competentes, particularmente de la Autoridad Nacional de Transparencia, señalando que esto evidencia debilidades institucionales en el manejo del debate.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) solicitó el retiro del proyecto de ley 391, que propone modificar el derecho a réplica en los medios de comunicación, al considerar que representa un riesgo para la libertad de expresión, la independencia editorial y el sistema democrático del país.

En un comunicado público, el gremio manifestó su “profunda preocupación” por el alcance de la iniciativa, señalando que, tal como está planteada, excede el propósito de fortalecer este derecho y altera el equilibrio establecido en la Ley 22 de 2005.

Apede respaldó además las advertencias hechas por representantes de medios de comunicación, al considerar que la propuesta podría abrir la puerta a la injerencia en decisiones informativas. Según el gremio, imponer condiciones sobre contenido, espacio y tiempo en la publicación de réplicas podría convertir este mecanismo en una herramienta de presión contra periodistas y consejos editoriales.

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Asimismo, advirtió que trasladar este tipo de procesos al ámbito judicial agravaría la carga de un sistema ya saturado, afectando la celeridad en la administración de justicia y desnaturalizando la dinámica del ejercicio periodístico.

En su pronunciamiento, la organización también alertó sobre el contexto global de desinformación y polarización, señalando que Panamá no debe debilitar la libertad de prensa ni el derecho ciudadano a la información. A su juicio, avanzar en esta iniciativa podría afectar la confianza pública, el equilibrio democrático y compromisos internacionales en materia de libertad de expresión.

Apede expresó además inquietud por la falta de un pronunciamiento claro por parte de las autoridades competentes, particularmente de la Autoridad Nacional de Transparencia, señalando que esto evidencia debilidades institucionales en el manejo del debate.

Ante este escenario, el gremio hizo un llamado a devolver el proyecto a primer debate para garantizar una discusión más amplia, técnica y participativa. También propuso abrir un proceso de consulta que incluya a periodistas, empresarios, sociedad civil y expertos en derecho.

Finalmente, advirtió que, de avanzar la iniciativa sin ajustes, el Órgano Ejecutivo debería evaluar la posibilidad de vetarla en defensa del sistema democrático.

Apede reiteró que la defensa de la libertad de expresión, la transparencia y el Estado de derecho son pilares fundamentales para el desarrollo económico, la confianza institucional y el fortalecimiento de la democracia en Panamá.