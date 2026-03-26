Caja de Seguro Social reconoce desabastecimiento y activa compras de emergencia

Entre los lotes de medicamentos que llegaron están amlodipina 5 mg, irbesartán 300 mg, hierro en ampollas y ácido hialurónico.

Panamá/Tras meses de reclamos por la falta de medicamentos, la llegada de nuevos lotes al país evidencia el desabastecimiento que ha afectado a pacientes con enfermedades crónicas y otros padecimientos en la Caja del Seguro Social (CSS).

Medicamentos como amlodipina 5 mg, irbesartán 300 mg, hierro en ampollas y ácido hialurónico forman parte de los insumos recientemente ingresados, en medio de un plan que busca responder a la escasez que, según la propia institución, estuvo marcada por fallas en la cadena de suministro.

“La institución recuerda que desabastecimientos puntuales se debieron a incumplimientos de proveedores”, indicó la CSS en un comunicado, atribuyendo la crisis a factores externos.

Sin embargo, la situación ha generado cuestionamientos, especialmente entre pacientes que han denunciado interrupciones en sus tratamientos y dificultades para acceder a medicamentos esenciales durante los últimos meses.

Frente a este escenario, la CSS anunció la activación de mecanismos de respuesta inmediata, entre ellos compras de emergencia, nuevas licitaciones y la búsqueda de proveedores alternos, medidas que buscan contener una crisis que ya había impactado a miles de usuarios.

Las cifras reflejan la dimensión del problema. La institución ha adjudicado 282 renglones de medicamentos por aproximadamente $77.9 millones, además de 47 renglones de medicamentos biológicos por un monto de $72.6 millones.

A pesar de estas inversiones, persisten dudas sobre la planificación y la capacidad del sistema para garantizar el suministro continuo, especialmente cuando aún se encuentra en evaluación una nueva licitación para medicamentos antirretrovirales y otros productos estratégicos.

Se anunció que, además, la CSS avanza en la implementación de compras conjuntas con el Ministerio de Salud para 376 medicamentos, una estrategia que apunta a mejorar la disponibilidad y optimizar los procesos de adquisición, aunque llega en medio de una crisis que ya dejó en evidencia debilidades estructurales.