Gordito del Zodiaco quedó sin ganador: billete 5312 fue devuelto en Arraiján

La Lotería Nacional de Beneficencia confirmó que el vendedor asignado devolvió el billete en la agencia de Arraiján, en Panamá Oeste.

Ciudad de Panamá, Panamá/El premio de $1 millón 4 mil del Gordito del Zodiaco del viernes 30 de octubre quedó sin ganador, según dio a conocer la Lotería Nacional de Beneficencia.

La institución explicó que el billete 5312 fue devuelto por el vendedor asignado en la Agencia de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

“El billete 5312 fue devuelto, por parte del vendedor asignado, en la Agencia de Arraiján, Panamá Oeste”, señala el comunicado.

La Lotería indicó que la divulgación de esta información forma parte de las acciones de transparencia institucional de la administración que inició en julio de 2024.