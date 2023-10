Gigantesca marcha en rechazo al contrato minero fue dispersada con gases lacrimógenos

Ciudad de Panamá/Una noche más, los manifestantes que marcharon en contra del contrato minero de Cinta Costera, a Calle 50, fueron reprimidos por parte de los agentes de las fuerzas públicas al acercarse a Paitilla, lugar donde vive el presidente Laurentino Cortizo.

VIDEO| Marcha multitudinaria llegó a Paitilla. pic.twitter.com/W4eh65jr6t — José Agustín Del Mar (@josedlmar) October 26, 2023

Los jóvenes, adultos y familias enteras que partieron desde horas de la tarde, de forma pacífica eran esperados con gases lacrimógenos que dispersaron la protesta.

La gigantesca marcha de este miércoles, era aún más grande que la registrada la noche del martes. Esta es la tercera noche consecutiva que miles de personas recorren la ciudad hasta llegar a Paitilla gritando consignas en contra de la minería.

Ahora mismo en Punta Paitilla @ProtegeryServir lanza lacrimógenas desproporcionadamente; escribo con los ojos hinchados, después de lavarme la cara con agua y bicarbonato, gracias a amigos que nos acogieron en su casa #libertaddereunion #libertaddeexpresion #protestaciudadana — Olga de Obaldía (@Okideobaldia) October 26, 2023

Miles de personas marchan en rechazo al contrato minero

Una gran cantidad de personas que protestan en rechazo al contrato minero se tomaron la Cinta Costera, Calle 50 y Avenida Balboa entonando consignas en contra de la actividad minera.

Ellos defendieron la legitimidad de las protestas, asegurando que quienes participan de la marcha pacífica no son quienes han realizado los hechos vandálicos, sino, que se trata de infiltrados que quieren desestabilizar la protesta.

Marcos Santiago, participante de las manifestaciones, dijo que quienes participan de esta marcha pacífica no utilizan pasamontañas ni máscaras, son docentes, estudiantes y profesionales. Sin embargo, hay personas infiltradas haciendo hechos vandálicos que no tienen nada que ver con las protestas.

Mientras que, Marlen Sánchez, hizo el llamado a la población a unirse a esta lucha, no necesariamente en la Cinta Costera, sino en sus propias comunidades.

Por otra parte, David Wald, manifestó que aunque es cierto que hay grupos infiltrados, los que están allí no son maleantes.

"Somos personas normales que trabajamos día a día, que no podemos venir a todas las manifestaciones porque tenemos responsabilidades, pero hoy estamos aquí y seguiremos estando, y no van a decir que somos maleantes porque no es cierto", recalcó.

Las personas se concentrarán en el mismo punto donde estas dos noches se han manifestado en contra de la Ley 406 que avala el contrato minero.

Este martes 24 de octubre, el presidente Laurentino Cortizo, en conferencia de presencia hizo una cronología de la actividad minera en el país, dejando ver que no inició en su gobierno, sino desde 1991, además, dijo que el contrato asegura los mejores intereses del país.

Hizo un llamado a respetar las leyes y garantizar el libre tránsito.

Información de Isaías Cedeño