Grúa provoca caída de poste eléctrico sobre tres vehículos en calle 50

Como medida de seguridad, se suspendió el tránsito vehicular en el sector.

Ciudad de Panamá, Panamá/La caída de un poste de tendido eléctrico generó la tarde de este lunes una fuerte afectación al tránsito y al suministro de energía en la intersección de la Calle 50 con la Vía Porras, luego de que una grúa que transportaba equipo pesado derribara la estructura accidentalmente.

Según los primeros informes, el incidente ocurrió cuando la grúa, al pasar por el área, se llevó el tendido eléctrico, provocando la caída del poste sobre tres vehículos que transitaban por el lugar. Afortunadamente, no se registraron personas heridas y los daños fueron únicamente materiales.

El teniente Gerardo Beca, del Cuerpo de Bomberos, explicó que las personas que se encontraban dentro de los vehículos afectados resultaron ilesas. “Gracias a Dios, los conductores se mantienen sin lesiones. En el área ya se encuentra la compañía eléctrica trabajando para resolver la situación lo más pronto posible, ya que se trata de una vía muy transitada”, señaló.

Como medida de seguridad, se suspendió el tránsito vehicular en el sector y se recomendó a los conductores utilizar rutas alternas para evitar mayores congestionamientos. Además, varios locales comerciales y empresas cercanas quedaron sin suministro de energía eléctrica tras el incidente.

Al lugar acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos, personal de la empresa distribuidora de energía eléctrica, Naturgy, y otros equipos técnicos, quienes se encargan de cortar el fluido eléctrico, remover el cableado y evaluar otros postes que presentan riesgo de colapso.

De acuerdo con información preliminar, las labores de remoción del tendido eléctrico y reposición de los postes podrían tomar aproximadamente cinco horas. Mientras tanto, algunos comercios de la zona han activado plantas eléctricas para poder continuar con sus operaciones.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse alejados del área afectada y seguir las recomendaciones de seguridad mientras se normaliza la situación.

Con información de Yami Rivas