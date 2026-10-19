Hospital Anita Moreno reanuda consultas externas este 20 de octubre

El Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, en Los Santos, reanudará todas las atenciones de consulta externa a partir del 20 de octubre.

Ciudad de panamá, Panamá/El Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, en Los Santos, reanudará todas las atenciones de consulta externa a partir del 20 de octubre, mientras que los tratamientos de quimioterapia se retomaron este 19 de octubre, así lo informó el Ministerio de Salud en un comunicado.

El centro hospitalario mantiene activo su cuarto de urgencias las 24 horas, así como los servicios de hospitalización de medicina interna, urología, cardiología y psiquiatría. También continúan funcionando Radiología y Farmacia, con el objetivo de continuar con el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), la reactivación de los servicios se da tras las inspecciones realizadas por el Departamento de Infraestructura, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y del personal médico.

Podría interesarte: Acodeco impone $65,200 en multas por irregularidades en historiales de crédito

El Hospital Anita Moreno suspendió algunos de sus servicios luego del sismo registrado el pasado 9 de octubre en Tonosí que afectó fuertemente a esta región del país.

Con la reanudación de la consulta externa, el Minsa continúa con su plan de restablecimiento de la atención en las zonas afectadas por el evento sísmico, tras las inspecciones que se realizan para verificar que es seguro permanecer en las instalaciones.