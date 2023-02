El Hospital Nicolás A. Solano se quedó pequeño ante la alta demanda de pacientes

La Chorrera, Panamá Oeste/Cuando los moradores del distrito de La Chorrera y alrededores tienen que recibir atención médica la única alternativa es el Hospital Nicolás A. Solano, que para muchos se ha quedado pequeño.

Néstor López, es chorrerano y dijo a Noticias AM, que ha tenido algunas dificultades a la hora de buscar atención en este hospital.

En una oportunidad llegó a atenderse a las 9:00 a.m. y no fue hasta doce horas después que pudo ingresar al hospital, a las 9:00 p.m. porque no había camas.

Considera que el Gobierno “debe meter mano dura” a esta necesidad que tiene el pueblo en zonas de Panamá Oeste.

“Desde hace años este hospital se ha quedado reducido, bastante pequeño para la población que tenemos en Chorrera y si hubiera otros lugares, pero este es el único del área”, recalcó.

Explicó que los insumos hacen falta y no están “a la orden del día para los pacientes”, por lo que deben acudir a algunas farmacias.

Otros pacientes se ven obligados a irse a clínicas privadas, debido a la demora en la atención en el Hospital Nicolás A. Solano.

Este hospital se inauguró por el año 2000 y en ese momento debía atender una capacidad instalada de cerca de 150,000 personas, pero en la actualidad se estima que la población creció hasta cuatro veces más.

El hospital podría brindar atención a un millón de personas de toda la provincia y de otros sectores.

Además, los pacientes piden más médicos, porque a pesar de los retos, no les queda más remedio que acudir a buscar atención a este hospital.

Piden conocer cuáles son los planes de las autoridades para mejorar los planes de salud y contra con otras instalaciones.

Con información de Fabio Caballero