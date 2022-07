Huelga docente ha sido 'devastadora para la educación'

Devastadora, así considera Ernesto León, de la Fundación Mentes Brillantes, ha sido la interrupción que ha tenido la educación, debido a la paralización de clases que mantienen los docentes que no permitirá que la recuperación esté a ritmo.

Aún peor, León destacó que de la pandemia se viene con un letargo educativo y no hay tiempo suficiente en el calendario para decir que se recuperará lo perdido.

“Se habla de que un día perdido para recuperarlo corresponde a tres”, destacó.

Para León, los aprendizajes no se recuperan de la misma manera, como ejemplo explicó, que en primaria o premedia, se puede tratar de recuperar el siguiente año, sin embargo, en los estudiantes graduandos, los exámenes de ingresos universitarios no esperarán a que terminen con dos o tres meses más de recuperación de clases, por lo que no estarán preparados para su aplicación.

La paralización de clases, trae consigo todavía más, deserción escolar, abandono y fracasos, por lo que hay que poner un alto para que una generación no se vea afectada.

Cambios en la metodología

Añade que, Panamá ha hecho esfuerzos por parte del Ministerio de Educación, para poner herramientas y tratar de transformar la educación, en este sentido, se cambió el plan de enseñanza de lectura, escritura y comprensión de aprendizaje, por medio del programa “Aprendamos todos a leer”, que implica que el docente tiene que cambiar y aprender de esta nueva metodología nueva y moderna, para que estudiantes de primaria, aprenda mejor.

Rol del docente y capacitación

Pero, ocurre, que la cantidad de docentes que se han formado es mínima, por lo que a su juicio tiene que haber un liderazgo y decir “es obligatorio, lo tienen que tomar todos” y no se puede dejar a la libre.

Igual pasa con implementación de guías didácticas nuevas para primaria y premedia, en las que se invirtió millones de dólares y que reemplazan los libros de texto, en las que los docentes deben formarse para su uso, pero, solamente la mitad de los docentes de primaria está tomando el diplomado que ofrece el Ministerio de Educación.

En todos estos programas, hace falta la voluntad de los docentes para que ingresen y aprendan las nuevas metodologías y se pueda recuperar los aprendizajes.

“Se exige, pero no se está dando nada a cambio, se les pide que crezcan, que mejoren, que utilicen las herramientas”, argumentó.

De León lamentó que, como sociedad, se esté condicionando a miles de niños y jóvenes a un “futuro pobre”.

Se está dejando de educar como docentes, para conseguir qué, cuestionó León, cuando lo único que hay es afectación de una generación entera que no tendrá las mismas posibilidades a futuro de sus pares de la escuela privada.

Añadió, que el docente tiene que entender el rol protagónico que tiene y utilizarlo “no para ejercer presión y conseguir combustible más barato”, sino para entender el rol que tiene en el futuro del país.

El rol de los padres de familia debería ser el de ejercer presión y el de poner un alto y decir “ya suficiente, y salir a la calle diciendo que el futuro de mis hijos”, porque no puede ser posible que después de una pandemia, se caiga en una huelga que ya lleva un mes.