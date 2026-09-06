Idaan culmina interconexión de tuberías en el proyecto del Cuarto Puente

La institución tiene previsto completar este domingo la interconexión de otra línea de agua potable de 10 pulgadas.

Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) culminó la mañana de este domingo 6 de septiembre los trabajos de interconexión de una línea de agua potable de 20 pulgadas en el área de las pilas E13 a E15 del proyecto del Cuarto Puente sobre el canal de Panamá.

La institución también prevé completar durante horas de la tarde la interconexión de una segunda tubería de 10 pulgadas.

Los trabajos comenzaron a las 9:00 p. m. del sábado y estuvieron a cargo del Departamento de Proyectos Especiales de la Gerencia Metropolitana. Las labores forman parte del proyecto Reubicación de Sistemas de Agua Potable que desarrolla el Idaan.

El director ejecutivo de la institución inspeccionó las operaciones durante la noche.

“Nos encontramos aquí en Balboa en los trabajos que realiza el Cuarto Puente, esta megaobra que será para beneficio de todos los panameños”, señaló.

El funcionario recordó que el personal del Idaan ejecutó anteriormente una intervención en la misma zona.

“El pasado 24 de mayo nuestro equipo de proyectos especiales realizó también la desviación de una línea de 16” en esta misma área de las pilas E13 y E15 en el viaducto del proyecto Cuarto Puente”, expresó.

Estas operaciones permiten liberar espacio subterráneo y adecuar la red existente ante el avance de proyectos de infraestructura como el Cuarto Puente sobre el canal de Panamá.