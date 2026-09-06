Colón| Fuertes lluvias afectan viviendas y obligan a evacuar familias

Las principales afectaciones se registraron en Villas del Caribe, Nazareno A y Sagrada Resurrección. No se reportan víctimas ni se han habilitado albergues temporales.

Colón/Al menos 20 viviendas resultaron afectadas por las fuertes lluvias registradas desde la tarde del sábado en distintos sectores de la provincia de Colón.

Las incidencias se concentran en los corregimientos de Cristóbal y Cristóbal Este. En la comunidad de Villas del Caribe, un deslizamiento de tierra y el colapso de un muro afectaron cuatro residencias.

El director regional del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) explicó que tres viviendas sufrieron daños parciales, mientras que el acceso a una cuarta quedó obstruido por la acumulación de sedimentos.

“En horas de la madrugada se presentó un deslizamiento de tierra en el sector de Villas del Caribe, afectando tres residencias parcialmente y una residencia que quedó afectada por acceso debido al sedimento que hay dentro de la residencia”, señaló.

Las familias fueron evacuadas como medida preventiva. Sinaproc y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial les recomendaron abandonar temporalmente el área mientras se atiende la situación del terreno.

“Albergues temporales no se han habilitado. El personal de Sinaproc y el Miviot les hizo las recomendaciones y la evacuación a las personas del área de Villas del Caribe, donde las mismas aceptaron movilizarse a residencias de familiares o residencias de los vecinos hasta que se pueda subsanar el tema del terreno que se deslizó adentro de su residencia”, expresó.

Quebrada se desbordó

En Nazareno A y Sagrada Resurrección, el agua ingresó a las viviendas tras el desbordamiento de una quebrada ubicada en el sector de Cuatro Altos.

Según el balance del Sinaproc, aproximadamente cuatro casas resultaron afectadas en Nazareno y otras diez en Sagrada Resurrección. El agua alcanzó habitaciones y causó daños en muebles, electrodomésticos y ropa.

“En el sector de El Nazareno y La Resurrección mantenemos un aproximado de cuatro casas en el sector de Nazareno y unas 10 casas en el sector de La Resurrección debido a la entrada y salida de agua producto del desbordamiento de la quebrada que está en el sector de Cuatro Altos”, detalló el director regional.

Las autoridades mantienen vigilancia en Costa Arriba, el centro y Costa Abajo de Colón ante la posibilidad de que continúen las precipitaciones.

“No tenemos víctimas que lamentar ni reportar, gracias a Dios, dentro de la provincia de Colón producto de la fuerte lluvia”, afirmó.

Sinaproc recomendó a las personas que viven cerca de ríos, quebradas o áreas propensas a deslizamientos mantenerse alerta y contactar a los equipos de emergencia ante cualquier situación.

Con información de Néstor Delgado.