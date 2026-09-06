Hallan el cuerpo de un adulto mayor en el río San Pablo tras ser reportado como desaparecido
Ante la recurrencia de accidentes e incidentes en fuentes hídricas, el SINAPROC reiteró una serie de medidas de prevención para evitar tragedias por ahogamiento.
Personal de búsqueda del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) en la provincia de Veraguas ubicó a las 4:46 p.m. del domingo 6 de septiembre el cuerpo sin vida de un hombre de 78 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido en el distrito de Soná.
El hallazgo se produjo en la zona de convergencia entre el río San Pablo y el río Cobre. Las labores de rastreo se mantenían activas tras el aviso de su desaparición en la zona rural del distrito.
Aumento de cifras de muertes por inmersión
Con la localización de esta persona, las autoridades de rescate confirmaron que la provincia de Veraguas alcanza la cifra de 13 muertes por inmersión en lo que va del año, manteniendo el monitoreo en cuencas hidrográficas y zonas vulnerables a crecidas.
Las autoridades procedieron con las diligencias pertinentes en el sitio del hallazgo para el levantamiento del cuerpo y el inicio de los trámites de rigor.
Recomendaciones de seguridad ante el cruce de ríos y quebradas
Ante la recurrencia de accidentes e incidentes en fuentes hídricas, el SINAPROC reiteró una serie de medidas de prevención para evitar tragedias por ahogamiento:
- Evaluación de corrientes: Abstenerse de cruzar ríos o quebradas que presenten aumento de caudal, turbidez en el agua o corrientes fuertes.
- Crecidas repentinas: Evitar el cruce si se registran lluvias en la parte alta de la cuenca, aun cuando no esté lloviendo en el punto donde se encuentra la persona.
- Prohibición de tránsito con vehículos o animales: No intentar atravesar corrientes de agua con semovientes, motocicletas, vehículos o maquinaria pesada.
- Rutas alternas y espera: Identificar previamente zonas seguras de resguardo hasta que el nivel del agua disminuya y priorizar la integridad física ante cualquier compromiso o jornada laboral.