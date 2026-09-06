Todo listo para la toma de posesión de Ilya Espino de Marotta como nueva administradora del canal de Panamá

El inicio de esta gestión coincide con debates sobre el desarrollo de la vía y los proyectos para su sostenimiento.

Este lunes 7 de septiembre, el Edificio de la Administración del Canal de Panamá es el escenario del acto oficial de toma de posesión de la ingeniera Ilia Espino de Marota, quien se convierte formalmente en la primera mujer administradora del Canal de Panamá para el quinquenio de gestión hasta el año 2033.

El evento marca un relevo ordenado en la dirección de la vía interoceánica y cuenta con la participación del Presidente de la República, José Raúl Mulino, el Ministro para Asuntos del Canal y Presidente de la Junta Directiva, José Ramón Icaza, junto a los integrantes del cuerpo directivo e invitados especiales.

Perfil profesional y 40 años de trayectoria institucional

La nueva administradora cuenta con una trayectoria de 40 años de servicio en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Es graduada en Ingeniería por la Texas A&M University, posee una maestría en Ingeniería Económica de la Universidad Católica Santa María la Antigua (USMA) y formación ejecutiva en INCAE Business School y Kellogg School of Management.

A lo largo de su carrera dentro de la institución, Espino de Marota lideró proyectos estratégicos como el Programa de Ampliación del Canal de Panamá, ejerciendo previamente cargos clave como:

Subadministradora del Canal de Panamá

Primera Oficial de Sostenibilidad (CSO)

Vicepresidenta Ejecutiva de Ingeniería

Vicepresidenta de Negocios de Tránsito

Desafíos operativos, proyecto de Río Indio y uso de aportes al Estado

El inicio de esta gestión coincide con debates sobre el desarrollo de la vía. En análisis vertidos por figuras del sector público y exautoridades de la vía, el exadministrador Jorge Luis Quijano destacó que la nueva administración enfrentará proyectos prioritarios como la integración del sistema portuario, el desarrollo del gasoducto y la ejecución del proyecto hídrico de Río Indio, considerado crucial para la sostenibilidad operativa de la cuenca y el suministro de agua.

Por su parte, el expresidente Martín Torrijos enfatizó la importancia de la capacitación técnica para liderar la vía en un contexto complejo, señalando la conveniencia de articular el destino de las utilidades que genera la empresa pública —las cuales superan los 30 mil millones de dólares entregados al Estado desde la reversión— con la solución de las necesidades hídricas y de desarrollo nacional.