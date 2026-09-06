Tercera jornada de la Muelatón en Panamá Norte y San Miguelito evidencia alta demanda odontológica

La atención inició desde las 5:00 a.m. bajo un esquema de citas asignadas que evitó la formación de filas exteriores como ocurrió la primera vez que se realizó la jornada.

El Policentro de Salud de San Isidro y el Centro de Salud de Torrijos Carter fueron sedes este domingo de la tercera jornada de extracciones dentales denominada “Muelatón”, actividad orientada a reducir el rezago en la atención odontológica de la población local.

La jornada benefició de manera directa a más de 150 pacientes en San Isidro y a más de 50 personas en Torrijos Carter, atendiendo de forma exclusiva a usuarios que mantenían citas previamente programadas que no habían podido ser completadas en fechas anteriores.

La atención inició desde las 5:00 a.m. bajo un esquema de citas asignadas que evitó la formación de filas exteriores. Según el protocolo establecido, a cada paciente se le registraron los datos y se le realizó la toma de presión arterial antes del procedimiento. Aquellos usuarios que presentaron valores elevados de presión fueron diferidos y reagendados para garantizar la seguridad clínica del procedimiento quirúrgico.

La doctora Alexia Solís, directora regional de Salud de Panamá Norte, detalló que estas jornadas iniciaron en el mes de agosto para dar respuesta al volumen de solicitudes pendientes en los centros primarios de atención.

Alta demanda de salud bucal y proyecciones

El desarrollo de la actividad evidenció la alta demanda de servicios de salud bucal en sectores de Panamá Norte y el distrito de San Miguelito.

Ante la concurrencia registrada en las tres ediciones realizadas, la Regional de Salud de San Miguelito confirmó que se tiene contemplado mantener la programación de estas iniciativas extraordinarias de atención odontológica de cara al próximo año.