Diseñadoras guna, emberá y ngäbe muestran su identidad ancestral en pasarela cultural

La actividad “Mujeres que tejen identidad”, realizada en Mi Pueblito Interiorano, reunió moda, presentaciones artísticas, exposiciones fotográficas, artesanías y gastronomía tradicional.

Panamá/Diseñadoras de los pueblos guna, emberá y ngäbe presentaron prendas inspiradas en su herencia ancestral durante la pasarela cultural “Mujeres que tejen identidad”, realizada en Mi Pueblito Interiorano.

La actividad, organizada por la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Panamá, mostró propuestas que combinan elementos tradicionales con diseños modernos dirigidos a personas de diferentes edades.

Una de las diseñadoras explicó que las prendas también permiten divulgar el origen y el significado de los elementos incorporados.

“Es ese diseño que viene de esa herencia ancestral que tenemos de nuestros pueblos”, expresó Verónica Arosemena Méndez, de la Alcaldía.

Por su parte, la diseñadora emberá, Katleen Dorigima, dijo que "primero que nada, para que la persona sepa de dónde proviene cada diseño". Explicó, por ejemplo, que entre las técnicas tradicionales mencionó la confección de las parumas y el uso que antiguamente daba el pueblo emberá a la corteza del árbol de caucho. “Más que nada, para preservar nuestra cultura”, manifestó.

Moda como oportunidad para las mujeres

Durante la pasarela también se destacó el diseño de moda como una herramienta para abrir espacios económicos y creativos a las mujeres indígenas.

El diseño de moda también es un aliado: aprender, tener conocimiento para entonces poder darle oportunidad a las mujeres a que puedan, a través del diseño de moda, realizar piezas únicas, realizar piezas casuales que todos pueden utilizar, los panameños pueden utilizar, porque la mola creo yo que es de todos nosotros los panameños”, señaló la diseñadora guna Yali Rondan.

Las diseñadoras también han presentado su trabajo fuera del país y prevén participar en nuevos escenarios internacionales.

En ese sentido, Yhanissell Chávez, diseñadora ngäbe, detalló que “hace poco estábamos en Washington, próximamente vamos a estar en distintas embajadas, en la OEA, en la ONU, y son espacios donde nosotras podemos hablar de nuestra cultura de manera positiva (...)”.

La programación incluyó presentaciones artísticas, exposiciones fotográficas, venta de artesanías, gastronomía tradicional, emprendimientos y un conversatorio con las tres diseñadoras.

Con información de Meredith Serracín.